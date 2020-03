Coronavírus em casa: manejo correto do vestuário e itens de cama e banho é fundamental

(foto: Reproduçã/Blumpa)

Confira as dicas de especialistas para reduzir a ação do coronavírus e veja como lavar as peças



Há muito o que se aprender quanto ao. O ato de lavar as mãos com frequência segue como um dos procedimentos mais eficazes para minimizar os riscos de propagação do microrganismo, mas, entre as medidas chamadas, outra questão importante é o, sejam usadas por pessoas infectadas ou não. Se o costume é chegar em casa, colocar as peças sujas no cesto e lavar em alguns dias, é preciso mudar os hábitos -, além de outras medidas extras.Para a limpeza adequada desses itens, profissionais recomendam a aplicação normal de água e sabão, mas também podem ser utilizados detergentes próprios.roupas, lençóis, mantas, cobertores, fronhas, toalhas e panos de cozinha, entre outros tecidos, de, é um processo fundamental.O ideal é, ao chegar em casa,com que circulou na rua, principalmente porque o vírus está contido em secreções microscópicas, e é difícil saber onde essas secreções podem estar depositadas, explica o infectologista Mateus Westin. "É indicadoassim que entrar em casa, já que dessa maneira", recomenda. "A lavagem feita na máquina é suficiente com água e sabão."Em situações normais, lençóis e fronhas devem ser lavados, no mínimo, uma vez por semana, ensina Ricardo Monteiro, especialista em higienização da Quality Lavanderia. No caso de pessoas doentes, devem ser limpo a cada dois dias. Como as roupas de cama estão em contato frequente e direto com o corpo, devido ao suor e oleosidade que exala, explica, é importante que sejam lavadas toda semana, assim não há risco de acúmulo e proliferação de microrganismos.Na hora de lavar, quanto mais, melhor - aos 30°, dificilmente o vírus será aniquilado, ensina o médico infectologista Carlos Starling. O indicado é um índice entre 60° e 90°, já que a temperatura normal do corpo humano, normalmente de cerca de 37°, é propícia para o aparecimento e sobrevivência do vírus. "Se possível, as peças devem ser lavadas diariamente. Ao chegar em casa, coloque para lavar imediatamente e tome um banho. No caso de pessoas que convivem em ambientes hospitalares, ou trabalhadores da área da saúde, outra dica é separar as peças de roupas individualmente em cada cesto. A limpeza da máquina de lavar, propriamente dita, não é necessária."é outro aliado, e o avanço do COVID-19 é motivo para a realização dessa tarefa doméstica. As temperaturas no eletrodoméstico podem alcançar os 100°, nível em que pouca coisa sobrevive.- Separar itens de vestuário e roupas de cama e banho de uso por indivíduos com a doença. A higienização deve ser realizada à parte- Quando não for possível a lavagem imediata após o uso, armazene os itens em sacos de lixo plásticos até que seja feita a limpeza- Lavar as peças com mais frequência, quando de uso de pessoas infectadas- Ao chegar em casa, outra medida importante é tirar os sapatos e deixar na entrada- Lençóis e fronhas devem ser lavados pelo menos uma vez por semana, em situações normais e, quando de uso de pessoas infectadas, dia sim, dia não- No caso de pessoas que convivem em ambientes hospitalares, ou trabalhadores da área da saúde, outra dica é separar as peças de roupas individualmente em cada cesto- Para cobertores e edredons, a frequência e os cuidados com a lavagem também são fatores importantes. A recomendação é sempre lavar antes de usar, quando destinados a pessoas infectadas- Para a higienização correta de travesseiros, é indicada a lavagem por profissionais capacitados ou, se não for possível, colocar expostos ao sol diariamente- Quanto mais elevada for a temperatura usada na lavagem de roupas, melhor. Temperaturas normais, de até 30°, não são capazes de eliminar o vírus. O ideal é entre 60° e 90°- Para itens de vestuário, a lavagem com sabão em pó e enxágue é suficiente para eliminar o vírus. Se possível, é bom usar água quente ou adotar a opção do enxágue extra- É importante usar o ferro de passar roupas. Com temperaturas que podem atingir os 100°, o vírus não sobrevive- Quanto às peças de roupa e tecidos mais delicados, pode ser realizada a limpeza a seco- Para toalhas, panos, roupa de cama e o restante de vestuário, basta fazer o tratamento normal, sem esquecer a temperatura elevada- Peças sujas devem ser manuseadas com luvas que, após a limpeza, devem ser descartadas. Lave as mãos com água e sabão após tirar as luvas- Evite balançar ou chacoalhar as roupas sujas, ação que pode facilitar a dispersão do vírus- Roupas com sangue, fezes e outros fluidos devem ser lavadas imediatamente- A limpeza da máquina de lavar, propriamente dita, não é necessária- É importante limpar constantemente os cestos de roupa