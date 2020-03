Máscara caseira que viralizou em gif não é recomendada; saiba por que

À medida que o novo coronavírus avança aqui no Brasil, a demanda por equipamentos de proteção individual como máscaras disparou e já é difícil encontrar farmácias que tenham o produto disponível. E nesse cenário de falta, incerteza e de medo, as pessoas recorrem à criatividade na tentativa de se protegerem.









“Não dá para garantir que funciona em hipótese nenhuma. Isso porque ela não passou por testes de controle das instâncias reguladoras como a Anvisa”, afirma. “O máximo que pode se dizer é que essa máscara aí impede que grandes gotículas sejam eliminadas por quem esteja sintomático e tossindo, que é, na verdade, quem precisa usar máscara, além de profissionais da saúde”, esclarece.





Agora, se você enquadra no perfil que exige uso de máscara e que não está conseguindo adquirir o produto, a orientação do especialista é não ter contato social. “Quem tem sintomas respiratório, fique em casa. Se agravar com falta de ar ou mal-estar geral, aí sim, procure atendimento em uma unidade de saúde”, indica.





Em contrapartida, quem está sem sintomas, não precisa usar máscara e muito menos recorrer a técnicas improvisadas. E fiquem atentos, antes de sair reproduzindo receitas caseiras é sempre importante checar a eficácia das informações.