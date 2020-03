Armas contra os vilões do calor

(foto: Monika Grabkowska/Unsplash)





A nutricionista Monica Symphoroso, naturopata com especialização em fitoterapia e suplemento na nutrição clínica e esportiva pela Universidade Estácio de Sá, de São Paulo, acredita que a qualidade de vida e boa saúde envolve um processo holístico, ou seja, aquele cuidado que visa o indivíduo como um todo. Já no fim do verão, com muita chuva, mas ainda com temperaturas elevadas, a atenção com a pele exige uma atenção maior.

No verão, a maioria só pensa em proteger a pele usando protetor solar e hidratantes contra os malefícios dos raios solares. Eles são imprescindíveis. No entanto, a alimentação balanceada é uma aliada importante e não deve ser desconsiderada para alcançar uma pele saudável e bonita. Ainda mais na estação em que os brasileiros mais exibem o corpo.

Pensando nisso, Mônica Symphoroso selecionou os alimentos que mantêm a pele nutrida, mesmo quando o termômetro está disparado.





Aveia e água Ter uma saúde intestinal adequada é fundamental. Caso contrário, o corpo é impactado, inclusive a pele: “Se a pessoa não tiver um intestino que funcione diariamente, há uma absorção de toxinas que influenciam na pele e na saúde como um todo”, explica Mônica Symphoroso. Além disso, a nutricionista pontua que o bom funcionamento do órgão proporciona uma melhor absorção de nutrientes que, consequentemente, farão bem à pele. A solução é adotar o consumo de fibras, presentes na aveia, além de beber mais água.





Gelatina incolor Além de matar a “vontade de comer doce”, a gelatina incolor é rica em colágeno, substância que ajuda a manter a pele firme. O consumo da gelatina, somado a uma alimentação saudável, diminui os efeitos negativos dos raios solares e previne o aparecimento de rugas precoces.





Espinafre Conhecido pela alta concentração de ferro, o espinafre também é rico em antioxidantes e vitaminas. No caso de acne, a vitamina A presente no vegetal diminui a produção de sebo facial, o que resulta na queda de inflamações. Por conta da vitamina K e de folato, o alimento melhora o aspecto da pele e minimiza manchas como contusões e olheiras. Para a nutricionista, o ideal é que o espinafre seja consumido cru para que os nutrientes não se percam durante o cozimento.





Tomate Conforme Mônica Symphoroso, o tomate é “protetor dos radicais livres” por conta do licopeno. A substância antioxidante é a responsável pela coloração avermelhada da fruta e retarda o aparecimento de rugas e manchas, além de agir como protetor solar natural.





Cenoura Para aqueles que não abrem mão de um bronzeado no verão, o consumo de cenoura é recomendado. Ela é justificada pela alta concentração de beta- caroteno. Tal substância contribui para a produção de melanina e age como refletor de raios UVA e UVB, protegendo a pele.

















Como manter a derme saudável

(foto: Andrijana Bozic/Unsplash)



O calor intenso pode causar aumento da oleosidade, perda de nutrientes e ressecamento severo da derme. Com dias mais longos e noites mais curtas, as pessoas têm mais tempo para curtir praias, parques e atividades ao ar livre. A exposição ao sol é maior e, por isso, o alerta para os cuidados necessários.

A nutricionista Ellen D’Arc, da rede Bio Mundo, indica alguns alimentos que promovem a manutenção saudável da derme, uma vez que todos os tipos de pele estão sujeitos a alterações diante de temperaturas altas. “O excesso de transpiração promove a perda de nutrientes importantes. Para repor, além da ingestão de alguns ingredientes naturais, eles também podem ser usados de forma tópica e trazer bons resultados”, afirma.

A especialista explica que alguns ingredientes naturais, como a maçã e o pepino, têm poderes adstringentes e oferecem limpeza para o rosto, extremamente benéficos para quem tem acnes, inclusive. A fruta promove a hidratação perfeita na hora de repor a água da pele. Já o pepino tem propriedades clareadoras, ideal para diminuir a vermelhidão do sol e de quebra amenizar as olheiras. Ambos podem ser usados em rodelas ou extraído o suco para aplicar com um algodão sobre a face higienizada. Atenção: antes, é preciso saber se tem alergia.

Mel e aveia são bons itens para ser associados às máscaras faciais caseiras, já que têm propriedades altamente hidratantes e atingem camadas profundas da derme. “Outra vantagem é o poder anti-inflamatório, que ajuda na cicatrização de feridas e até a diminuir as linhas de expressão.” A hidratação do mel é proveniente das moléculas de açúcar; já a aveia tem grânulos perfeitos para uma esfoliação leve, podendo ser combinados entre si para potencializar os resultados.

O iogurte é um grande aliado nesses momentos por ter ácido lático na fórmula. Ele é capaz de hidratar e combater os efeitos da poluição na pele e reduzir os poros. “É um alimento abundante em proteínas essenciais, cálcio, vitaminas B2, B12 e D.” Uma ótima dica é espalhar uma camada bem grossa sobre a pele limpa e deixar agir entre 15 e 20 minutos. Isso promoverá uma limpeza suave e desobstruirá os poros.