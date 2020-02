Desafio da rasteira: médicos alertam para o risco de lesões e até morte

Virou moda sobretudo entre crianças e adolescentes. Dois colegas chamam um terceiro para compor uma formação em linha reta. Primeiro, os dois da ponta dão um pulo, como se performassem uma coreografia. Depois, convidam o componente do meio para fazer o mesmo. No momento em que ele salta, surpresa: leva uma bela rasteira e cai no chão. Virou moda sobretudo entres. Dois colegas chamam um terceiro para compor uma formação em linha reta. Primeiro, os dois da ponta dão um, como se performassem uma coreografia. Depois, convidam o componente do meio para fazer o mesmo. No momento em que ele salta, surpresa: leva uma belae cai no chão.





SAIBA MAIS 15:53 - 11/02/2020 Menina morre ao cair e bater a cabeça durante 'desafio' na escola; veja vídeo jogo, aparentemente, termina em muitas risadas e vai para as redes sociais, onde se transforma numa espécie de desafio. "Peguei um bobo! Agora, quero ver você pegar também!", instigam os posts - comuns até mesmo em perfis de celebridades . O problema, alertam especialistas, é que a brincadeira é perigosa e pode ter desfechos terríveis, que incluem lesões na coluna, fraturas e até morte. , aparentemente, termina em muitas risadas e vai para as, onde se transforma numa espécie de. "Peguei um bobo! Agora, quero ver você pegar também!", instigam os posts - comuns até mesmo em perfis de celebridades . O problema, alertam especialistas, é que aé perigosa e pode ter desfechos terríveis, que incluemna coluna,e até





Riscos para todos

Segundo o ortopedista Eduardo Frois Temponi, o maior perigo do desafio está no fato de que a pessoa que recebe a rasteira, uma vez que é pega "no susto", cai sem chance de se apoiar durante a queda, usando as mãos ou os braços. Com isso, corre o risco de bater com a cabeça ou machucar a coluna em regiões importantes, o que pode ocasionar sequelas irreversíveis.





'Esse tipo de traumatismo leva a desmaios simples, perda de consciência, perda de habilidades cognitivas e até mesmo à morte', alerta o ortopedista Eduardo Temponi (foto: Arquivo Pessoal) traumas cranioencefálicos. Esse tipo de traumatismo leva a desmaios simples, perda de consciência, perda de habilidades cognitivas e até mesmo à morte, se houver um sangramento muito grande. No caso de ferimentos na coluna, tanto a lombar quanto a cervical, eles podem ocasionar prejuízos aos movimentos e à sensibilidade. Ou seja: paraplegia e tetraplagia", alerta. "Por exemplo,. Esse tipo deleva asimples, perda de consciência,e até mesmo à morte, se houver um sangramento muito grande. No caso de ferimentos na coluna, tanto a lombar quanto a cervical, eles podem ocasionar prejuízos aos movimentos e à sensibilidade. Ou seja:", alerta.





O especialista também chama atenção para a possibilidade de contusões e rupturas ósseas, que não raro requerem cirurgias complexas e longos períodos de imobilização e recuperação.





"Estamos falando de impactos com potencial para romper ligamentos - uma experiência, por sinal, bastante dolorosa. Ou de gerar luxações - quando uma articulação perde o contato com a outra. É importante ressaltar que quem dá a rasteira, o 'agressor' também está sujeito a isso, já que a pessoa agredida pode cair em cima da perna dele. Essa 'brincadeira, portanto, é perigosa para todos os envolvidos, não só para o 'desavisado' que cai de costas. No fim das contas, todo mundo pode acabar parando no hospital", pondera o médico.





Resgate

Desafio da rasteira: brincadeira popular na internet, sobretudo entre adolescentes, viralizou nas redes sociais. Especialistas alertam para o risco de lesões graves e até morte (foto: Reprodução Youtube)



Em caso de desmaios e dificuldades de locomoção dos envolvidos no desafio, o especialista em coluna Daniel Oliveira é infático: é muito importante não tentar mover a pessoa da superfície em que ela estiver, ou fazer com que ela se levante. Em caso de desmaios e dificuldades de locomoção dos envolvidos no desafio, o especialista em coluna Daniel Oliveira é infático: é muito importante não tentar mover a pessoa da superfície em que ela estiver, ou fazer com que ela se levante.





De acordo com o ortopedista, em caso de fraturas na coluna ou no pescoço, por exemplo, qualquer movimento pode piorar o quadro da pessoa ferida, condenando-a à cadeira de rodas ou à morte.





"Tem que chamar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel) ou Corpo de Bombeiros. Só eles são treinados para fazer esse tipo de resgate. Agora, o que todos podemos fazer é atuar na prevenção desses acidentes. O desafio da rasteira não é um entrentenimento saudável. Precisamos conscientizar juventude disso o quanto antes", reflete.