Menina morre ao cair e bater a cabeça durante 'desafio' na escola; veja vídeo

O caso de umaque morreu após participar de uma brincadeira que se popularizou na internet chama a atenção para o perigo desse tipo de viral. Emanuela Medeiros, de 16 anos, bateu a cabeça no chão na, em, noEla sofreu traumatismo craniano, foi socorrida pela direção do colégio e levada aomas morreu. O caso aconteceu em novembro do ano passado, mas viralizou esta semana.