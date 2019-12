Estudo da Faculdade de Medicina da UFMG identifica, pela primeira vez, superidosos no Brasil

Estudo avaliou fatores associados, como dados demográficos, clínicos, de hábitos e qualidade de vida, ao envelhecimento cerebral bem-sucedido (foto: Linus Schütz /Pixabay)

O Brasil e o mundo vivem transição demográfica caracterizada pelo aumento da população idosa. Estudo da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que em 2050 serão 2 milhões de velhos no planeta. Lúcidos, ativos, sem depressão e com excelente memória, surgirão também, em maior número, os chamados superidosos, tradução do inglês superagers. O interesse por esse grupo é relativamente novo e os estudos sobre eles convergem para tentar compreender melhor o cérebro desses indivíduos, e de que forma eles se diferenciam dos idosos com envelhecimento cerebral considerado normal.





Assim, pessoas acima de 75 anos, com desempenho da memória equiparável às de 20 anos mais novas são chamadas de superidosos. O fenômeno tem sido estudado em países ricos, mas agora, pela primeira vez, também é objeto de pesquisa no Brasil. A neurologista Karoline Carvalho Carmona, pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), é quem desenvolveu a pesquisa junto ao Programa de Pós-graduação em Ciências Aplicadas à Saúde do Adulto, da Faculdade de Medicina da UFMG. Além de inserir o país na literatura internacional, ela apresentou resultados nunca vistos antes. Ela identificou superidosos em grupos de pessoas de baixa renda e com pouca escolaridade, além de verificar menor frequência de sintomas depressivos em comparação às pessoas da mesma faixa etária.





“No estudo, avaliamos os fatores associados (dados demográficos, de hábitos e qualidade de vida e dados clínicos) ao envelhecimento cerebral bem-sucedido (superidosos) em uma amostra de idosos acima de 75 anos, em que a média de escolaridade era bem baixa. Fizemos uma comparação entre o grupo de idosos com envelhecimento cerebral bem-sucedido e o grupo de idosos com envelhecimento habitual, e encontramos no primeiro uma menor frequência de sintomas depressivos e menor idade. A maioria dos estudos com superagers é em países desenvolvidos, nos quais a escolaridade dos participantes costuma ser em média de 15 a 17 anos de educação formal. Somente o fato de encontrarmos tais indivíduos em uma amostra de escolaridade tão baixa, inclusive com a presença de analfabetos, já é uma novidade, além dos achados do estudo (associação com menor frequência de sintomas depressivos e menor idade)”, explica Karoline.









Assim como não há relação com baixa escolaridade. “Não houve associação significativa do envelhecimento cerebral bem-sucedido com escolaridade. A novidade está no fato de encontrarmos tais indivíduos em uma amostra de baixa escolaridade e, inclusive, com a presença de analfabetos. Intuitivamente, pensamos que indivíduos mais escolarizados, submetidos a maior estimulação cognitiva dos anos de estudo teriam mais chance de apresentar um envelhecimento cerebral bem-sucedido. A presença de superidosos nessa população de baixa escolaridade nos leva a pensar na possibilidade de fatores biológicos (genéticos) associados ao envelhecimento cerebral bem-sucedido”, destaca a pesquisadora.





GENÉTICA





Karoline Carvalho Carmona também enfatiza que o superidoso não tem a ver com genética: “Ainda não temos dados para afirmar, mas pensa-se em uma composição multifatorial com fatores genéticos associados. E, como disse, em relação ao meu estudo, a presença de superidosos nessa população nos leva a pensar na possibilidade de fatores biológicos (genéticos) associados a esse perfil.”





Quem não gostaria de vir a ser um superidoso? No entanto, Karoline diz que ainda não é possível saber o que fazer para ter esse status: “Ainda não sabemos. Sabemos o que podemos fazer para tentar evitar o declínio cognitivo (hábitos de vida saudáveis, alimentação equilibrada e atividade física, controle dos fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão e diabetes, não fumar, estimulação cognitiva etc.). Mas não sabemos ainda o que contribui para o surgimento de um superidoso”.