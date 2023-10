Reflexões sobre o Dia Nacional do Idoso: a força das gerações passadas

1207

Pati Pontalti, influenciadora que aborda temas da maturidade (foto: Reprodução/Instagram)

Neste Dia Nacional do Idoso somos chamados a uma reflexão profunda, voltando nossos olhos e corações para as gerações que nos precederam. A eles, rendemos a devida gratidão, pois foi sobre seus ombros, fortalecidos pelas adversidades e aprendizados que as futuras gerações puderam se erguer. Com coragem e determinação, esses pioneiros pavimentaram os caminhos que agora desbravamos com relativa desenvoltura.





Fui recentemente tocada por um vídeo no Instagram da jornalista Pati Pontalti, que ilustra de forma comovente a transição intergeracional e a dívida impagável que temos com nossos antecessores. A narrativa simples, mas poderosa, posiciona mãe e filha em um ponto de partida comum, mas através de uma série de perguntas, evidencia as transformações sócio-emocionais vivenciadas ao longo dos últimos anos.





A mãe, produto do seu tempo, cresceu em uma sociedade onde o silêncio era frequentemente imposto, especialmente nas questões do coração. Emoções eram vistas como sinal de fraqueza, e a conformidade social era a ordem do dia. A cultura dominante frequentemente marginalizava aqueles que ousavam desviar-se das normas estabelecidas, impondo barreiras invisíveis que tolhiam a verdadeira expressão do indivíduo.





A filha, no entanto, representa a esperança e o fruto da luta de sua mãe. Ela simboliza uma era onde as barreiras começaram a ser derrubadas, onde o diálogo sobre emoções, saúde mental e individualidade ganhou palco em nossas vidas. Essa jovem é resultado direto dos sacrifícios e decisões de sua mãe que, mesmo imersa em sua realidade limitante, aspirava por um mundo melhor para sua prole.





Recorrendo ao mito da caverna de Platão, podemos traçar um paralelo poético. A mãe, como os prisioneiros da caverna, estava acostumada às sombras – às limitadas perspectivas e normas sociais de sua época. Contudo, em seu íntimo, ela ansiava pela luz do sol, pela verdade além das sombras projetadas. E, talvez, sem perceber, ela se tornou a ponte para que sua filha pudesse sair da escuridão da caverna e experimentar a luz da verdadeira liberdade emocional e expressiva.





Este progresso intergeracional não é apenas a história de uma mãe e uma filha. É a nossa própria história. Geração após geração, enfrentamos adversidades, superamos traumas e trabalhamos incansavelmente para criar um ambiente melhor para nossos descendentes. A geração da mãe do vídeo, apesar de suas limitações e cicatrizes, desempenhou um papel crucial ao semear as mudanças que testemunhamos hoje. Ela representou o primeiro passo de uma longa jornada de transformação e cura intergeracional.





Ao contemplarmos a trajetória humana, é evidente que o progresso não é linear. Em cada era, nos confrontamos com novos desafios, mas é o espírito resiliente e inquebrantável das gerações passadas, como a mãe do vídeo, que nos proporciona a base para enfrentar e superar esses obstáculos.





À medida em que os anos do calendário se viram e o fluxo incessante do tempo avança, cada geração, impregnada com a sabedoria e os sacrifícios da anterior, é presenteada com a oportunidade e a responsabilidade de forjar o próprio futuro. Os idosos, com suas marcas de batalhas e histórias são os faróis que iluminam nosso caminho. Eles são a personificação da resistência, amor e determinação.





Nesse dia comemoração, é imperativo que reconheçamos e celebremos as gerações que nos precederam. Eles foram arquitetos da mudança, os pioneiros que, mesmo quando confrontados com imensas adversidades, mantiveram a visão de um futuro mais brilhante. Hoje, enquanto colhemos os frutos de suas lutas, devemos nos perguntar: como podemos honrar seu legado? Como podemos continuar seu trabalho e garantir um amanhã ainda mais luminoso para as gerações futuras?





No Dia Internacional do Idoso, que nossa maior homenagem seja um compromisso profundo de carregar adiante o fogo da mudança, de sermos as mãos que constituirão um futuro ainda mais brilhante, e que nunca esqueçamos das raízes profundas das quais imergimos. No reconhecimento do seu legado, encontramos nossa inspiração, nossa força e nosso propósito.