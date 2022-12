Condições sociais que determinam nossa qualidade de vida e longevidade

As condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos de populações são de suma importância (foto: Pixabay/Divulgação) Falar de saúde e doença no contexto atual é mais que simplesmente analisar friamente as condições físicas de um sujeito. A saúde deve ser concebida como um bem público, a ser construído com a participação solidária de todos os setores sociais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde pode ser definida como sendo um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente ausência de doença ou enfermidade.

Analisando detidamente o conceito da OMS fica translúcido que ele engloba as condições sociais em que os indivíduos vivem, isto porque eles são vistos atualmente como determinantes para a percepção que o sujeito tem de sua própria condição de saúde. Compreender o que pode ser entendido como saúde implica em uma análise da doença, tal como é definida pelo sistema de assistência à saúde, mas também, da saúde, tal como ela é percebida pelo sujeito, incluindo aí a dimensão de bem-estar que ele sente.

Assim, as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos de populações são de suma importância quando queremos pensar a saúde no Brasil. Tais condições são conhecidas como determinantes sociais de saúde e se relacionam a fatores sociais, econômicos, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam na ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco para as populações.

Assim, pensar em saúde e doença é relacioná-las com os determinantes de sua ocorrência. Não temos dúvidas que são inúmeros os fatores que podem proporcionar mais ou menos saúde para a população, principalmente a idosa; e alguns deles são de suma importância para a manutenção da qualidade de vida das pessoas.

O primeiro determinante de saúde que devemos analisar é aquele pertencente à esfera individual e tem a ver com características pessoais dos sujeitos, tais como idade, sexo e fatores genéticos. Tais atributos, geralmente herdados, muitas vezes precisam ser mitigados para que se possa falar em igualdade de acesso à saúde. Assim, um idoso, por sua fragilidade, ao invés de não ter prioridade no atendimento, deveria ser o primeiro a ser atendido, eis que suas características pessoais mostram que, se deixado para depois, ele pode não resistir.

Também de suma importância quando o assunto é saúde estão os comportamentos e os estilos de vida individuais. Importante salientar que nem sempre os estilos de vida são resultado apenas do desejo do indivíduo, podendo aspectos sociais influenciar em muito as “escolhas”, tais como a propaganda, a pressão dos pares, a possibilidades de acesso a alimentação saudável e espaços de lazer e esporte, dentre outros. É importante entender que é muito difícil mudar comportamentos de risco sem mudar as normas culturais que os influenciam. Para que mudanças significativas possam ocorrer em tal nesse segundo contexto é preciso que se implantem políticas públicas de abrangência populacional que promovam mudanças de comportamentos através de programas educativos, comunicação social, acesso facilitado a alimentos saudáveis, criação de espaços públicos para a prática de esportes e exercícios físicos, bem como a proibição à propaganda de tabaco e de álcool em todas as suas formas.

Não bastasse, tem também grande influência sobre a nossa saúde a existência de uma rede comunitária e de apoio para os indivíduos. Neste aspecto é importante que os membros da sociedade busquem estabelecer redes de apoio e fortaleçam a organização e participação das pessoas e das comunidades, especialmente dos grupos vulneráveis, em ações coletivas para a melhoria das suas condições de saúde e bem-estar.

Outros pontos de fundamental importância quando se pensa em saúde e bem-estar global são os fatores relacionados a condições de vida e trabalho, disponibilidade de alimentos e acesso a ambientes e serviços essenciais, como saúde e educação. Os estudos demonstram que as pessoas em desvantagem em tal nível correm um risco diferenciado, criado por condições habitacionais mais humildes, exposição a condições mais perigosas ou estressantes de trabalho e acesso menor a serviços. Para mitigar os problemas vindos destas situações é importante que se busque assegurar melhor acesso a água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis e nutritivos, emprego seguro e realizador, ambientes de trabalho saudáveis, serviços de saúde e educação e qualidade, dentre outros.

Por fim, como importantes elementos a se considerar quando o assunto é saúde estão as condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade. Para melhora destas condições é preciso que tenhamos um ambiente de proteção ambiental e de promoção de uma cultura de paz e solidariedade que visem promover um desenvolvimento sustentável, reduzindo as desigualdades sociais e econômicas, as violências, a degradação ambiental e seus efeitos sobre a sociedade.

Como podemos perceber, ao tratarmos da saúde, estamos tratando de inúmeros aspectos da vida dos sujeitos. Não adianta pensarmos em saúde pública deixando de lado as situações orbitais que em muito influenciam para a ocorrência ou não da doença. Quanto mais as populações e os Estados atuarem para que tais determinantes sociais de saúde sejam positivos, maiores são nossas chances de protegermos as pessoas mais vulneráveis socialmente, especialmente os idosos.