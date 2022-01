As melhores coisas sobre envelhecer

(foto: Pixabay )

O Ano Novo chegou e com ele, ainda que simbolicamente, surgem as famosas promessas para parar de fumar, para emagrecer ou para termos uma visão mais positiva sobre nós mesmos e sobre a vida. E nossa proposta hoje é para que repensemos o ato de envelhecer, focando não nas perdas que necessariamente acontecem no decorrer do processo, mas sim nos ganhos.





O processo de amadurecimento faz com que coisas que antes nos afetavam profundamente passem a ser vistas de modo mais realista, facilitando nossa maneira de ser e estar no mundo. Se antes um pequeno aborrecimento era capaz de impedir que experimentássemos o prazer da vida, com o envelhecimento vamos aprendendo a modular os nossos sentimentos e as nossas reações frente às dificuldades. Nossas respostas emocionais se tornam menos reativas e mais ponderadas, isto em razão da diminuição da adrenalina, da testosterona e do estrogênio, naturais no processo de envelhecimento.





Aprendemos também a nos cobrar menos e a sermos mais generosos conosco e com a nossa própria história. Quando jovens somos muito preocupados com quem os outros gostariam que fôssemos e, muitas vezes, deixamos de lado quem verdadeiramente somos. A idade faz com que nos aproximemos mais de nossa verdadeira essência, pois passamos a dar menos importância as expectativas que as outras pessoas têm em relação a nós e, consequentemente, nos aceitamos de modo genuíno.





Ao nos aceitarmos passamos a ter conosco uma relação mais amorosa e complacente, principalmente em relação aos nossos defeitos e nossas ausências de talentos que outrora desejávamos, mas que não tínhamos e não aceitávamos isto. Aprender a nos amar verdadeiramente como somos é um presente que apenas a idade pode nos dar e não há nada que se compara ao amor próprio, pois ele é a porta de entrada de todos os outros bons sentimentos que podemos nutrir em relação aos outros, pois como bem nos foi ensinado por nossos antepassados, só podemos amar aos outros de modo genuíno quando nos amamos primeiramente.





Quando jovens temos em nossas mentes que para sermos aceitos precisamos usar a roupa da moda ou frequentar os lugares mais badalados. Com a idade esta perspectiva muda completamente, pois, enquanto conhecedores de nosso estilo, já não somos mais vítimas dos modismos. Entendemos que a moda serve para realçar nossa beleza, mas nunca para nos tornar mais um na fila daqueles que se vestem e vivem de maneira igual. A moda passa a ser vista como algo capaz de expressar a personalidade de cada um, e não o contrário, como acontece com modismo, que nada mais é que a planificação da diferença.





Os namoros podem ser muito mais divertidos e leves na maturidade. Quando jovens somos direcionados a nos enamorarmos com sujeitos idealizados, frutos de nossa imaginação, recusando o amor real que chega até nossas portas. A maturidade nos ensina que do mesmo modo que não devemos fazer projeções a respeito de nós mesmos, não devemos fazer isto em relação aos outros, pois relações boas e saudáveis são formadas por pessoas reais, com suas qualidades e seus defeitos. Temos na velhice a possibilidade de viver um amor livre de ansiedade desmedida e de projeções irreais, o que nos possibilita a vivência de relações verdadeiramente genuínas.





No ano de 2017 a farmacêutica Pfizer conduziu um estudo, com pessoas a partir dos 51 anos, que teve como uma das finalidades analisar aquilo que os idosos consideravam o lado bom de envelhecer. Os resultados são reveladores e nos mostram o quantos ganhos a idade pode nos proporcionar. Para 89% dos entrevistados o melhor ponto de se envelhecer é a experiência de vida que se acumula ao longo dos anos, o que nos auxilia na capacidade de tomar boas decisões, que foi o segundo ponto mais relatado entre a população pesquisada, com 76% dos entrevistados afirmando ser ela uma vantagem que a idade traz.





Outros pontos importantes também foram lembrados pelos pesquisados: para 76% deles a manutenção do bom aspecto físico é positivo; para outros 73% o bom humor que a idade traz é uma vantagem; ao lado destes, foram considerados aspectos positivos que a idade traz, o aumento da confiança (71%), maior independência (65%), maior controle das emoções (64%), valorar de modo mais positivo a família (63%) e a liberdade para se experimentar coisas novas (56%).





Nosso convite essa semana é para que mudemos a perspectiva em relação ao nosso amadurecimento, experimentando o processo de envelhecimento de modo integral, admitindo as perdas que acontecem – e não há como extirpá-las, pois ainda somos mortais -, mas também os ganhos que, conforme mostramos acima, além de muitos, representam a nossa porta de entrada para uma experiência existencial mais forte e mais genuína conosco mesmo e com os outros.