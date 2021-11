As perdas no caminho

Por José Milton Cardoso Junior e Juraciara Vieira Cardoso





Nossa jornada existencial é permeada por alegrias, conquistas e momentos especiais, mas também de fracassos, perdas e sofrimento. E é o modo como nos comportamos frente a cada uma destas situações que faz com que consigamos experimentar mais ou menos o prazer na vida.









Com o avanço da idade é natural que tenhamos de lidar com muitas perdas: seja de um amigo querido ou de um ente familiar importante. Não é raro vermos duas pessoas sofrendo por problemas parecidos e percebermos como é diferente o modo como cada uma delas lida com as situações. Se por um lado vemos pessoas passando por problemas difíceis e enfrentando-os com coragem, de outro, existem pessoas que se entregam completamente para a dor e não conseguem ver nada de positivo nos momentos de turbulência.

Tem uma história muito antiga, que não me lembro onde li, mas que conta que enquanto um Rabino saiu de viagem, seus dois únicos filhos morreram. Ao retornar, sem saber como contar ao marido sobre a perda, a esposa lhe disse que um grande amigo havia lhe emprestado duas joias muito raras e valiosas e que havia as pedido de volta, o que a deixara muito triste. O Rabino repreendeu a esposa afirmando que ela deveria entregar as joias de volta ao seu dono, momento em que ela lhe disse que já o havia feito e que tais joias eram os filhos. A sabedoria da esposa ao relatar a situação para o Rabino foi de extrema importância para que ele compreendesse que tudo o que temos nessa vida é por empréstimo e que em algum momento nos vai ser retirado. A coragem está em nos mantermos preparado para as perdas e não nos entregarmos a um luto sem fim.

Para não nos entregarmos à tristeza e ao sofrimento nos momentos de perda, é importante que mantenhamos o foco naquilo que podemos aprender. As perdas existenciais envolvem um processo, que tem sofrimento, obviamente, mas que pode também vir acompanhado de grandes lições.





Os momentos de sofrimento e de perdas podem significar um importante momento para nosso aprimoramento pessoal e social. Aprender as lições que as perdas nos impõem é um desafio e requer um coração aberto e uma mente capaz de enxergar para além do sofrimento experimentado, mas para que isto aconteça é preciso que estejamos atentos, pois é muito mais difícil do que parece à primeira vista.

A neurociência nos mostra que nosso cérebro processa notícias negativas de forma mais rápida, mais intensa e muito melhor do que as notícias positivas e isto foi muito importante do ponto do vista evolutivo. Entretanto, é preciso que lutemos contra nossa vocação natural de nos atermos mais ao que é ruim do que àquilo que é bom, pois é exatamente este movimento contracorrente que nos possibilita crescimento nos momentos de perda.





Não estamos defendendo que não se deve sofrer com as perdas, claro que não! O luto é de grande importância para que consigamos lidar de modo satisfatório com as perdas. O que buscamos trazer é que mesmo diante das perdas, podemos ter uma atitude positiva e ainda por cima, aproveitarmos o processo para nos aprimorarmos cada vez mais.





Talvez pequenas mudanças de atitude possam nos auxiliar nessa empreitada. Não precisamos acordar pela manhã e logo ligarmos o rádio, a tv ou o smartfone. Pela manhã, quando estamos mais despertos, é o momento ideal para roubarmos tempo para pensarmos sobre nós mesmos, assim, cinco ou dez minutos de meditação podem ser um santo remédio para nos atermos mais ao presente e à nossa conexão conosco mesmo. É exatamente por meio desta conexão que podemos avaliar melhor nossas perdas, modular o que estamos sentindo e, principalmente, aprender as lições que a vida quer nos ensinar. Se as perdas são parte o nosso processo existencial natural, que pelo menos tenhamos uma atitude amorosa e de aprendizado, pois nossos ganhos ao final podem ser mostrar mais valiosos do que aquilo que de fato perdemos.





Estejamos sempre atentos: fatos que naquele momento parecem insuportavelmente dolorosos nos permitem aprender muito. Situações difíceis nos ajudam a aprender novos rumos. Perdas nos permitem dar valor ao que nos restou e que geralmente é muito. Sofrimentos podem aprimorar nossa capacidade de nos humanizarmos. Extraiamos algo de bom em todas as dificuldades impostas pelo existir e sejamos sábios em compreender que tudo passa. A alegria e o júbilo são passageiros, assim como a dor e as perdas. Vivamos intensamente tudo que a vida nos proporciona e sejamos gratos pelo tudo que temos.