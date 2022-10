A Black Friday está chegando

Por André Spinola

A Black Friday acontece em toda última sexta feira de novembro (foto: Pixanay/Divulgação) Empresários e empreendedores tem uma excelente oportunidade comercial no próximo mês. Mas, infelizmente, uma grande parte deles ainda não tem a visão para se preparar devidamente para vender e gerar uma boa base de relacionamento com um contingente enorme de consumidores que esperam essa data para aproveitar boas ofertas.

A Black Friday acontece em toda última sexta feira de novembro. Em 2022 será no dia 25. Mas esse “evento” acaba movimentando o mês de novembro inteiro com suas derivações (pré black Friday, black week, black november, etc). Ainda há a Cyber Monday, uma extensão do evento exclusiva para vendas online de eletrônicos, realizada na primeira segunda-feira após a Black Friday.

Originalmente essa data foi criada nos Estados Unidos, sendo a sexta-feira posterior ao feriado de ação de graças, quando se vende bilhões de dólares em um único dia. Aqui no Brasil vemos ainda um movimento de expansão e consolidação, com muitas oportunidades a serem aproveitadas pelos empreendedores, face ao crescimento constante até se chegar a patamares de outros países mais maduros, como, por exemplo, no México, onde o consumidor gasta 279 dólares, no Chile, com U$ 247 de ticket médio e na Colômbia, onde se gasta U$ 172. Por aqui, ainda estamos na faixa de U$ 100 de ticket médio. Então perceba o tamanho das oportunidades que os empreendedores ainda têm de incrementar essa data com boas estratégias, promoções, atendimento, marketing e entregas eficientes.

Mas é preciso ficar ligado nas nuances, nas vontades e conveniências dos clientes, na forma de atendimento e, principalmente nas promoções que serão criadas, o grande desejo de mais de 90% interessados nessa data.

E lembre-se que esse momento comercial tem uma motivação de compra e uma expectativa dos clientes totalmente diferente das demais datas como Natal e dia das mães. Esse é um momento onde ofertas e vantagens são aguardadas e compras são planejadas antecipadamente, em grande medida para os próprios consumidores e não para presentear outras pessoas. Daí sua estratégia também deve ser diferente, principalmente focando a aquisição e ativação de clientes com a construção de relacionamento com aqueles que vêm fazendo pesquisas semanas ou meses antes da data, ávidos pelos descontos.

Os tipos de promoção com maior atratividade atualmente são os cupons de desconto, combos de produtos, frete grátis, brindes e amostras grátis, descontos progressivos e cashback.

Então, se ainda não planejou direito sua Black Friday, corra e organize suas ações de marketing, atualize seu estoque, melhore a descrição e as imagens nos seus anúncios de venda on line, planeje as promoções, organize os processos de entrega, treine seus vendedores e prepare-se para responder e tirar dúvidas rapidamente.

E para fechar, vamos aos itens mais procurados nos últimos 2 anos na Black Friday: eletrônicos, celulares, moda e beleza. E os principais motivos de desentendimento com os clientes são as ofertas falsas e maquiadas e o atraso nas entregas.

Boas vendas!