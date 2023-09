O NÃO LIBERTADOR

881

(foto: Einfach Anthony/Pixabay)







Dizer não nem sempre é fácil. Dói quando não queremos magoar alguém que gostamos, quando temos vergonha de sermos diferentes, quando alguém não pode nos rebaixar etc. Enfim, são tantos NÃOS que deixamos passar. E são tantos os falsos SIMS que dizemos.





Uma pena! Essa é a verdade.





Deveríamos ter coragem de enfrentar o medo, vergonha, desculpa e dizer o que sentimos. Para não magoar, para agradar, para esconder, vamos engolindo alguns NÃOS. O que acontece então? Adoecemos, ficamos tristes, nervosos ou irritados. Pior: até mesmo magoados por não sabermos nos posicionar diante da vida.





Mas será que o NÃO será tão mal recebido pelo outro assim? Muitas vezes, pode ser o contrário. O que o outro precisa é exatamente do nosso não. Pode até colocar as coisas no devido lugar como peças que se encaixam no jogo corretamente.





Vamos fazer um exercício. Você já disse algum SIM querendo dizer NÃO para agradar?





Aposto que sim! Eu faço isso direto e me arrependo. Mas a sabedoria da idade tem me mostrado que, quanto mais digo meus NÃOS sinceros, mais eu fico feliz! E melhor, as pessoas não se entristecem por isso. Parecem até aliviadas!





Você já disse SIM no lugar do não por medo? Aposto que sim! E por vergonha também, não é? Portanto, vamos aprender a questão da integridade e congruência com aquilo que fazemos e somos. Quando não estamos alinhados ao que verdadeiramente sentimos, algum desajuste vai ocorrer.





Ser autêntico é ser autoridade de si mesmo. Muitas vezes, nos parece que vai doer no outro o nosso “corte”, o não. Entretanto, isso não é verdade. Há uma libertação para todos implicados no NÃO implícito, num SIM maldito.





Quando conseguimos dizer a verdade, eu não posso isso ou aquilo, liberamos o outro do dever de ser grato. Liberamos o outro de poder pesar nas costas dele nossa “bondade excessiva”.





O que não podemos dizer em palavras, fazemos em atos ao contrário do desejado. Isso gera um peso em quem recebe. E, sendo verdadeiros, todos ficarão mais saudáveis.





O campo magnético criado entre duas pessoas é algo muito forte e um NÃO forjado para agradar, por medo ou seja lá qual motivo, será sentido no campo vibracional e acionará um gatilho de resposta no outro, um peso, uma dor, uma dívida ou algo ruim.





Por isso, fique atento: você está sendo verdadeiro primeiro consigo mesmo! Comece a treinar sua liberdade e a do próximo que convive com você. Seu NÃO é libertador.