Desejo x realidade

(foto: Pixabay )



A grande maioria das pessoas sonha e, infelizmente, muitos dos sonhos não se tornam realidade. O que precisamos aprender com um olhar da psicologia positiva é que sonhos podem se tornar realidade, sim. O que precisamos para um sonho se tornar realidade? Talvez não seja uma coisa tão complicada. Infelizmente, nós pensamos de uma maneira muito fechada, num ângulo muito fechado, mas o que significa isso? Significa que pensamos sempre na mesma direção.





“Ah, eu não vou ganhar dinheiro, porque eu trabalho com algo que não dá dinheiro.” “Ah, eu nunca vou conseguir emagrecer, porque dieta é muito difícil.” “Ah, eu nunca vou conseguir alcançar o que eu desejo, porque isso é só para quem tem muita sorte na vida.” “Não vou conseguir passar no vestibular de medicina, porque tenho que estudar demais, nunca tirei notas boas.” “Não vou conseguir passar em um concurso, porque são muito poucas vagas.” Entretanto, isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas.





Existe aquela pessoa que nunca tirou notas boas, mas que resolveu fazer um esforço, estudou bem e passou no vestibular de medicina; outro, estudou bastante e conseguiu aquela vaga entre 10 vagas de um concurso. Será sorte ou será um pouco mais de esforço do que nós fazemos normalmente?





E aí fica a diferença entre sonhar e a realidade. O passo do sonho para a realidade é um passo pequeno e esse passo se chama determinação + esforço. Precisamos manter o foco aonde queremos ir, talvez não seja pelo caminho que mapeamos ou que conhecemos. Pode ser que venha por outros caminhos e, muitas vezes, e, na maioria das vezes, esse caminho é interrompido por obstáculos, por dificuldades, por ameaças, entre outras coisas – como uma perda financeira, uma desilusão, uma reação diferente do que você esperava - e aquele caminho pelo qual você queria ir – pronto! – aquele se fechou.





E aí você anda para trás e diz: “Não, meu sonho é impossível, eu não vou alcançar”. Pense diferente, pense que agora você vai abrir seus horizontes para as infinitas possibilidades. E que se um caminho se fecha, existem vários outros caminhos que talvez você desconheça, mas, que se você mantiver o seu desejo, ou seja, seus olhos abertos à sua determinação e esforço, começam a aparecer pistas, possibilidades, dicas e pessoas.





Algo interessante acontece que desvia você da rota. Preste atenção: desviar a rota pode ser exatamente o que nós fazemos. Às vezes, a gente erra o caminho, aí o “Waze” recalcula a rota e passa por um outro caminho que vai chegar no mesmo lugar. Com a nossa vida ocorre a mesma coisa o tempo inteiro. Estamos recalculando a rota, mas se você não tiver um desejo e onde você deseja chegar, o Waze recalcula a rota e vai para qualquer lugar. Aí você diz: “Tá vendo? Eu sonho, sonho e nunca alcanço o que eu desejo alcançar.





O que eu quero te mostrar é que nós podemos chegar lá para onde o Waze está apontando, para onde desejo chegar. Obviamente que não posso querer voar, mas um desejo de ter casa própria, de emagrecer, de passar no vestibular, num concurso, de ganhar um salário melhor, não pensando que apenas o vizinho vai ter isso, mas que você também pode ter isso.





Como? Mantendo a meta. Você já imagina estando lá, atuando naquela situação. Seja lá quais forem os seus sonhos, mantenha a meta. Abra seu coração. Parece que as energias vibram, o universo vibra. Se você vibracionar na direção do que deseja, as coisas começam a se encaixar.





A minha dica hoje é: pense em sua meta, escreva, coloque em um local que você possa sempre lembrar. Faça um mural, coloque nele fotografias, coisas que te façam lembrar desse desejo. Coisas acontecem, o universo traz para você a oportunidade, basta você estar de olhos abertos e tudo vai acontecer exatamente como você deseja, portanto, sonhar pode se tornar realidade, algo mais sustentável E aí não vai ser aquela frustração “eu sonho coisas lindas, mas nada acontece comigo”. Não acontece porque é preciso de um esforço, de um olhar aberto.





Com um olhar mais positivo, as pessoas alcançam mais sucesso, têm melhor desempenho no trabalho, com uma memória melhor, mais amizades, maior engajamento social e uma vida muito mais feliz e conseguem trazer para sua realidade sonhos alcançáveis. Eu desejo a você que você sonhe, que você escreva, visualize suas metas todos os dias e vibre essa energia dentro de você. Você chegara lá.