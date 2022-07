Essa expressão é muito usada. Fulano “quebrou meu galho”. Significa que me deu uma ajudazinha! “...Conta uma história, que um rei ganhou de presente duas águias. Ele mandou colocar as aves em seu majestoso jardim e as observava dia a dia.

Uma delas voava alto e fazia seus mergulhos certeiros em suas presas. Ele apreciava aquele belo voo e se deleitava em ver como uma ave poderia voar tão alto, ter um olhar tão certeiro, mirar sua presa e voar direto ao alvo. Mas a outra águia, desde que chegara ao palácio real, onde fora colocada na floresta real, lá ficara em um galho de uma frondosa árvore que trazia frescor no calor daquele verão.

O rei pediu que viesse um especialista em águias e que ele fizesse alguma coisa por aquela águia que não voava. No dia seguinte, ao olhar para seu bosque, o rei teve a grata surpresa de ver as duas águias voando lindamente pelo céu azul de verão. Ele, assustado ao ver a rapidez do especialista em pôr aquela ave voando, perguntou como ele conseguira tal proeza. O rapaz apenas respondeu ao rei:

– Eu percebi que o problema dela era só um – APEGO. Não tive dúvidas, fui lá e QUEBREI O GALHO onde ela pousava.”

E diante da vida, quantas vezes temos a oportunidade de “quebrarem nosso galho” dando uma pista, nos mostrando uma direção, avisando de um perigo à frente etc. E quantas também são as vezes em que nós mesmos decidimos “quebrar nosso próprio galho” e mudar nossa rota de vida.

Será que diante de obstáculos você se apega ao conhecido e se paralisa diante do medo? Será que sair de uma situação cômoda tem que ser desconfortável?

Pois com essa história, quero dizer que nem sempre há desconforto, pelo contrário. Vamos voar na direção da nossa primeira natureza e ser congruentes com aquilo que almejamos para nossas vidas.

Portanto, nem sempre precisamos temer mudanças, cortes e desajustes temporários. Eles podem vir, sacudir nosso galho ou mesmo quebrá-lo. Mas lembre-se de que essa mudança pode reavivar uma habilidade sua que estava adormecida.