Cinco coisas importantes que todo mundo deveria saber...

"...Conta uma história que um artesão fabricava lápis feitos todos um a um, a mão. Numa de suas entregas, ele conversando com seu lápis lhe disse antes de entregar:





‘Querido lápis, há cinco coisas que você deveria saber inicialmente:





A primeira, que sempre que você for fazer alguma coisa, precisará de mãos que se unam a você de forma a ter o mesmo propósito. Quando isso acontecer, grandes feitos surgirão. Procure boas mãos que tenham bons propósitos para se unir.





A segunda, de tempos em tempos, você será apontado, desafiado e vai doer. Mas fique calmo. Pois cada vez que isso acontecer, você ficará mais afiado e preciso no que faz.





A terceira coisa que precisa aprender é talvez a mais importante delas: é que tudo que é mais importante e que você precisa não está do lado de fora, está dentro de você.





Bom, a quarta coisa que precisa saber é que você cometerá erros. Tudo bem, todos cometem, mas você poderá corrigir muitos deles.





E a quinta coisa é que a cada superfície que você tocar, você deixará uma marca de verdade e poderá durar anos. Por isso, cuide ao tocar cada lugar por onde passar. Assim, você escreverá uma linda história.’”





Meu Deus, eu acho que talvez essa é a história que mais me tocou na vida. Ao ouvi-la em algum lugar, fiquei tão encantada que resolvi escrever aqui para vocês.





Espero que o impacto, por si só, desta maravilhosa metáfora possa colaborar para uma reflexão profunda.





Como você pode escrever sua história, como você pode impactar pessoas, como você pode acreditar que dentro de si mesmo pode haver o melhor, não fora. E ainda aprender que errar faz parte, que ser desafiado, afiado na vida, faz parte e dói mesmo; no entanto, é a melhor parte, nos torna mais espertos, vivos e sábios ao escrever nossa história de vida em cada ato que fizermos daí em diante.





E de tudo, uma boa parceria, com pessoas que trazem o mesmo propósito, pode nos ajudar a seguir nosso ca- minho de forma mais alegre e apoiada. E pedir ajuda não faz mal a ninguém.





Portanto, que possamos levar conosco, essa bela analogia do lápis para nossos dias difíceis. Para os momentos que precisamos de parceria e ajuda. Para que possamos errar sem medo e corrigir, assim que possível, aquilo que enxergarmos que não foi bem escrito.





Que possamos ter a certeza de que o melhor que temos não está na grama do vizinho, mas dentro de nós, nas habilidades que temos, nos dons divinos que trazemos a essa vida. E que assim cada um de nós possa seguir escrevendo páginas na vida e sabendo que vamos marcar pessoas, coisas e lugares por onde passarmos.





Eu desejo que você possa refletir sobre cada item desses com calma. Que tire um dia da semana para cada um dos cinco itens e deixe que, naquele dia, você pense mais a respeito de como essa história pode mudar o rumo de sua vida e fazer você escrever uma história melhor, seguindo em frente a vida. Imagine que você tem pela frente uma vida de possibilidades.





Então, chegou a hora de anotar cada uma das cinco coisas que você precisa saber e colocar tudo em prática.

Lembre-se que é simples! Que doer, a vida sempre vai doer... e nessas horas você aprenderá a criar raízes profundas e poderá pedir boas mãos que conduzam seu caminho num sentido mais positivo.





E se errar, não há problema. Erramos sempre, pois somos humanos e muitas das vezes não o fazemos de propósito, foi um deslize. Lembre-se de que, com cada erro, aprendemos uma nova lição e podemos e devemos corrigir o que der ou for possível.





Lá no fundo, dentro de sua essência, você encontrará seu poder, uma nova energia para recomeçar, uma ideia criativa nos momentos mais obscuros. E, assim, sua história ficará contada num livro que você escreveu com seus me- lhores dons e da melhor forma.





Eu penso que esta seja a melhor parte... escrever a nossa história!





Que você possa refletir sobre tudo acima e siga em frente positivamente