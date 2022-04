Você está há quanto tempo vivendo com medo? Desde que apareceu esta pandemia que ninguém mais consegue ter sossego. Alguns poucos, por ignorância, ceticismo ou por impulsividade de ser jovem, se arriscam a ir em frente sem se proteger.

Já estamos entrando no terceiro ano e na terceira onda. Mas lutamos com um inimigo invisível e imprevisível em suas mutações. Parece até que vivemos um filme de ficção, mas é pura realidade. De repente, você tem a notícia de um amigo, um parente que veio a falecer desta praga. E muitos amigos, senão você que está lendo, pegou o COVID e nem sabe como!

Portanto, dizer que não há medo no ar é negar uma realidade cruel, uma guerra mundial que passamos. Que bom que podemos ficar reclusos com luz elétrica, banho quente, geladeira etc. e uma mercearia que entrega em casa nossa comida. Ainda podemos contar com atendimento hospitalar, na maioria das vezes, e algumas regalias, que, infelizmente, nas guerras mundiais anteriores nem existiam. Mesmo assim, o medo nos assola.

E quando temos esse medo? O que acontece em nossas vidas?

Como nosso corpo reage ao estresse crônico?





Nada bem. Perdemos o sossego e a resposta de relaxamento do corpo. Que reage produzindo mais cortisol e prejudicando nossa imunidade. Estresse crônico provoca doenças físicas como cólon irritável, dores de cabeça, fibromialgia, inflamações várias, entre outros problemas psiquiátricos, como aumento dos casos de depressão, pânico e TOC.

Diante de tudo isso, como relaxar? Nem sempre vamos conseguir essa proeza sozinhos. Precisaremos de uma ajuda. Aulas de ioga, ioga restaurativa, meditações, esportes e hobbies podem ser importantes formas de relaxar mente e corpo.

A ioga está em alta no mundo. Prática milenar que nos ajuda a encontrar um lugar de paz e nos desafia em cima de um tapetinho a encontrar o equilíbrio. Através de técnicas de respiração, alongamentos de músculos especiais, como íleo psoas, teremos nossa força e equilíbrio restabelecidos.

Muitos que praticam ioga podem falar a respeito dos benefícios que sentem ao fazer tais exercícios em apenas dois meses. Eu, como médica psiquiatra, recomendo ioga a todos os meus pacientes. Hoje, ela é considerada como uma das melhores ferramentas de cura de traumas.

Não por mim, mas pelos melhores médicos americanos, como Hebert Benson, cardiologista fundador do Institute Benson, que estudou resposta de relaxamento desde os anos 1970. Como Bessel van der Kolk, psiquiatra e professor da escola de medicina de Harvard e que escreveu o livro “O corpo guarda as marcas”. Bessel nos explica em seu livro que a ioga tem papel fundamental na cura de traumas e recomenda a todos que o façam.

Por isso, venho recomendar a você que está com medo ou está num pós-covid sentindo-se ainda em ressaca, que possa fazer ioga como uma das melhores formas de encontrar seu equilíbrio e diminuir as respostas de medo e estresse.

Existem outras formas de encontrar tal equilíbrio?

Sim, claro! Esportes, em geral, aliviam o estresse e melhoram a autoconfiança. Mas a grande chave que regula tudo é a respiração mais calma e lenta. E isso podemos encontrar no tai chi, bem como em outras modalidades de artes marciais. Na meditação, que nem todo mundo consegue fazer. Por isso, eu sugiro a prática da ioga, que vai lhe abrir um universo de benefícios.

O que precisamos frente ao medo? Aceitar o momento e o nosso sentimento. Ao reconhecer que estamos com medo, vamos agir de forma a buscar um acolhimento e a segurança.

Recomendo aqueles que estão adoecendo que busquem uma terapia voltada para o trauma. Muitos de nós estão já com seus sistemas de alarme saturados e adoecendo fisicamente.

Se for seu caso, busque ajuda!