Estresse: ruim ou bom

É importante buscar o equilíbrio na vida







Devemos escolher a realidade mais valiosa. Tudo terá dois lados e neste momento, principalmente em que todos estamos muito estressados, escolher o lado bom do estresse poderá trazer mais benefícios.





A realidade pode ser vista sob diversos ângulos. Tem os pessimistas que verão sempre o lado “obstáculo” do problema, enquanto otimistas focarão sua atenção no lado “solução” do problema.









Por isso, vamos lá. As pesquisas apontam que pessoas mais otimistas são mais longevas, adoecem menos e fazem mais sucesso. Enfrentam problemas e trazem soluções e todo mundo gosta de tê-las por perto, pois irradiam sua luz ao meio onde estão, contagiando as pessoas com otimismo.



E há, inclusive, pesquisadores americanos, como Fowler e Christakis, que descobriram que a saúde emocional e a felicidade estão mais interconectadas do que imaginamos. De acordo com a análise deles, se você for mais feliz, qualquer amigo dentro de um raio de 1,5 quilômetro terá 63% mais chances de ser feliz também.





Nessa mesma lógica, descobriram também, que se você não estiver feliz no momento, mas se cercar de pessoas felizes, aumentará enormemente as suas chances de encontrar a felicidade. Em resumo, estar rodeado de pessoas felizes não garante a sua felicidade, mas aumenta consideravelmente as suas chances.

Bom, e o estresse, onde entra aqui?





Se olharmos pelo lado bom, poderemos até tirar vantagens dos desafios que teremos. Por isso, nos cercamos de boa companhia e de pessoas que nos ajudam a crescer e pode ser uma boa saída.





Sabemos que a saúde e a felicidade não são os únicos atributos interconectados. A personalidade, a criatividade, a energia, a liderança e até o desempenho de vendas são fatores afetados pelas pessoas pelas quais você se cercar. Bom, resumindo: conectar-se com pessoas de alto potencial aumenta acentuadamente as nossas chances de obter resultados de alto potencial.





Então, como olhar para aquilo que causa estresse e ainda assim ser uma pessoa positiva? Enxergando as duas realidades coexistentes, o lado ruim é o PROBLEMA. Mas existe o lado bom, pois para cada problema haverá uma SOLUÇÃO.





Encare seus problemas como DESAFIOS e busque soluções, não as que você acharia que fossem as presumíveis. Mas, sim, com pessoas que pensem diferente e façam você pensar, como dizem, “fora da caixinha”, de outra forma antes nunca cogitada.





Pessoas positivas encaram a realidade difícil, mas não desistem de seguir em frente, mesmo que a pausa e a interrupção momentânea sejam necessárias. Vão pedir ajuda, buscar novas rotas e dar um jeito no que parece difícil hoje, sabendo que o amanhã pertencerá ao que hoje se fizer. Portanto, vão à luta sem pestanejar ou arrumar desculpas de que isso ou aquilo é difícil





E sabe o que acontece com aquele estresse ruim? Vira força propulsora de novidades e INOVAÇÃO. Enquanto aquele que olha para o estresse e diz que não tem jeito mesmo, a vida é ruim assim, vai só aumentar o nível de cortisol e arrumar mais problemas – doenças físicas.





Resumindo: estresse todos teremos e talvez diariamente uma nova luta a enfrentar. Quem ganha? Quem olhar positivamente e pensar em desafios que geram soluções. Diminua seu cortisol, arrume uma equipe de apoio, pessoas que servirão de ponte e contato e pessoas que o ajudarão a sair da zona de conforto e lutar pelo desejado.





Então, saia da cadeira e vá fazer a lista do que incomoda você no momento... ajeite-se o melhor possível e seu estresse será um motor de arranque!