Você anda mais cansado?

Nós todos estamos sofrendo a onda do trabalhar além da conta. Mais horas de trabalho, mais tempo nas redes sociais, mais tempo respondendo aos e-mails, trabalhando horas extras para complementar renda, cuidando da casa, dos filhos e dos problemas que surgem de última hora.









Quem não está? Desconheço. A vida cotidiana do século 21 nos imprimiu uma carga massiva de atenções e que, às vezes, necessitam de atuação imediata. A internet falhou, liga pra operadora, fica horas se desgastando com um robô que repete as mesmas sentenças até chegar num atendente que segue à risca um protocolo "travado" e pouco ajuda.Ou a geladeira que pifa e você precisa parar seu trabalho para achar uma pessoa de confiança para consertá-la. Um filho que aparece com febre e, em tempos de pandemia, sempre pensamos no pior. Corre para o médico e o trabalho precisa continuar. Como?





E, às vezes, um acidente pequeno de carro, que para o trânsito e atrasa que chegue no horário ao seu compromisso e depois desse há vários outros quase emendados que não podem deixar de ser cumpridos. E quando não, uma doença inesperada, uma cirurgia ou várias, um tratamento de dente de emergência, um pneu furado...





Quem não se viu em pelo menos uma dessas cenas? Só se for monge budista e não tem máquina de lavar e nem geladeira e não usa internet. Mas um médico talvez precise sair de seu cantinho seguro e ir se consultar e com todas as burocracias de ir ao médico.





Bom, até aqui eu me cansei!





Isso, sem contar seu autocuidado – tomar banho, escovar os dentes, lavar o cabelo, tratar a pele com cremes e ter tempo de lazer, passeio na natureza, tempo de exercitar, meditar, praticar um hobby.





O que fica sempre para depois? Você, lógico, e seu autocuidado.





Muito bem, meu assunto não é RECLAMAR, mas, sim, pelo contrário, lhe fazer acordar para uma VIDA MAIS SAUDÁVEL.





Sofrer todos sofremos com a carga excessiva de obrigações. Emergências são coisas da vida e precisamos reservar um tempo de nosso dia para elas. Pois elas irão aparecer, pode estar certo, e não é porque Deus não gosta de você ou porque sua vida é ruim, mas é porque isso é natural. Fatos e eventos naturais da vida, encare assim e RESOLVA o que vier.





FADIGA CRÔNICA é uma DOENÇA INVÍSIVEL e vem pegando muitos de nós trabalhadores. A vida segue intensa e piorou em tempos de pandemia, pois temos mais um fator a olhar todo o tempo. Aqui ou ali tem o vírus, posso circular neste ambiente, será que vou me contaminar?



Silvio Santos estava isolado em cantinho, bastou fazer seu primeiro programa ao vivo que pegou o COVID-19 com seus muitos anos de idade. Ainda não dá pra vacilar muito. Pois o danado do vírus não escolhe se é jovem, velho, saudável ou doente, ele ataca e nosso sistema imune precisa estar bem





E chegamos ao ponto em que desejava chegar. Uma vida mais positiva, com mais descanso proporciona mais imunidade. Nem sempre porque você foi vacinada estará imune. Sim, estará imune aquele que tiver melhor sistema de defesa a postos. Vida feliz ajuda a ter mais saúde.





Mas, infelizmente, nosso mundo está cansado em demasia. Fazemos muito e descansamos pouco. O normal é trabalhar demais, ter problemas demais, perder o sono à noite e após uma noite de sono maldormida,” encher a cara” de café o dia inteiro e para seguir em frente de tanto trabalho a fazer... depois de tanto café, no fim da tarde o ciclo do sono será interrompido, pois a cafeína compete com a adenosina que nos leva ao sono natural... e o ciclo se completa, mais uma noite de sono maldormida... e o cansaço virá cobrar um conta enorme com aumento do cortisol constante. Cortisol é bom e nos ajuda, mas ele precisa fazer a curva de desativação ao longo do seu dia e da noite.





Fadiga crônica é uma doença a que ninguém dá muita ênfase, mas é a porta de entrada de doenças crônicas graves. Como um diabetes, câncer, doenças autoimunes, cólon irritável e aquelas doencinhas chatas que nunca vão embora.





A que mundo você deseja pertencer: dos que se cansam e se matam para trabalhar, ou o dos que trabalham e descansam o merecido e por isso conseguem viver mais e melhor?. Acredito que prefira o segundo grupo, se tiver bom senso.





A síndrome da fadiga crônica é caracterizada pelo cansaço excessivo, que dura mais de seis meses, não tem causa aparente, que piora ao realizar atividades físicas e mentais e não melhora mesmo após descansar. Além do cansaço excessivo, podem surgir outros sintomas, como dor muscular, dificuldade para se concentrar e dor de cabeça.





Essa condição não possui causa bem estabelecida e, por isso, o diagnóstico normalmente envolve a realização de diversos exames para verificar se há alguma alteração hormonal ou outras doenças que poderiam justificar o cansaço excessivo.





Além do cansaço frequente, podem surgir outros sintomas, como dor muscular persistente; dor nas articulações; dores de cabeça frequentes; sono pouco reparador; perdas de memória e dificuldades de concentração; irritabilidade; depressão; dor de garganta; sinusites e outras “ites” comuns; ansiedade; perda ou ganho de peso; dor no peito; boca seca.





O tratamento para a síndrome da fadiga crônica tem como objetivo melhorar os sintomas, sendo indicado, em primeiro lugar, o DESCANSO. Como você consegue descansar?





Pausas, escutar música, apreciar a natureza, fazer um hobby. Como você consegue se desligar de pensar muito. E de fazer muito? Eu sempre indico a ioga restaurativa como uma excelente modalidade de tratamento também. Ou se preferir apenas fazer ioga, tai chi ou outra arte marcial também é bom.





Hobbies são muito importantes, pois trazem alegria e descansam a mente. Exercício físico se possível pelo menos algumas vezes na semana. Dormir cedo, acordar cedo. Alimentação saudável.





Isso tudo acima já começa a garantir maior bem-estar.





Bom se nada disso funcionar, e você continuar cansado, deverá buscar a ajuda da psicoterapia e descobrir por que você não pode parar.