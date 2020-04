Novas tecnologias e inovações: o melhor meio para atrair e manter clientes

(foto: Pixabay)

Investir em tecnologia digital e manter uma visão voltada para as inovações é a estratégia indicada para as empresas gerarem mais conveniência e experiências positivas aos seus clientes.









Muitas organizações ainda não se sensibilizaram devidamente para o assunto, ou não conseguem oferecer mais valor para os seus clientes. Essas empresas normalmente possuem uma visão baseada em seus próprios interesses, e s caracterizam por um alto grau de miopia empresarial. Essa postura tende a leva-las a um estado de paralisação nos negócios





Outras, entretanto, já possuem uma visão mais abrangente, e por isto mesmo, já entenderam que precisam oferecer aquilo o que os clientes realmente querem e da forma que desejam. A tecnologia tem sido um dos maiores aliados das organizações que ambicionam se diferenciar de seus concorrentes e oferecer diferenças marcantes em seus produtos.





Nesse contexto, o e-commerce é um poderoso instrumento de marketing e tem sido fundamental para o crescimento das vendas. Com a chegada da revolução digital, as empresas puderam melhorar profundamente as suas ofertas, tornando assim a vida de seu público de interesse mais simplificada, agradável e muito mais conveniente. A conveniência é o que as pessoas procuram, e estão dispostas a pagar por ela.

As pessoas querem o poder de decidir se vão a um ponto de vendas, ou se desejam comprar algo através do e-marketing. A cada momento se multiplicam as possibilidades de compras.





Os serviços de delivery, por exemplo, têm aumentado verticalmente. Com o advento do coronavírus, esta forma de compra, principalmente de alimentos, está se tornando, cada vez mais, parte do comportamento dos consumidores.





Existe um público naturalmente digital que já vem ao mercado de compras com uma nova expectativa. São as novas gerações: a chamada Geração “Y” (geração da internet, ou Millennials) e a “Z” (denominada Generation, Plurais ou Centennials). Esse público já nasceu num mundo digitalizado e nem conseguem imaginar as suas vidas sem estes recursos que consideram “habituais”.





Há algum tempo muitos empresários pensaram que o e-marketing iria suprimir os pontos de venda físicos, mas isso não ocorreu por um motivo simples: não deu tempo. A grande parte das organizações soube muito bem transitar entre esses dois caminhos. Os pontos de venda se tornaram mais interessantes, igualmente insinuantes, se tornaram mais práticos e ofereceram ainda mais conveniência.





O Brasil ainda precisa melhorar muito para chegar no nível ideal, mas, em alguns países, os clientes já se sentem em casa, quando estão em pontos de vendas físicos. Esses pontos de vendas se adaptam ao perfil e jeito de viver dos seus clientes, e eles respondem permanecendo por mais tempo, consumindo mais e melhor, e ainda indicando para amigos e familiares.





É importante citar alguns exemplos, como o da Amazon que criou uma loja física, uma livraria em Seattle, nos Estados Unidos, e ainda a loja chamada AMAZON-4-STAR em Nova York. Segundo a empresa, nesta loja os clientes encontram exclusivamente os produtos mais bem avaliados da versão online. Uma bela inversão de estratégia. Ela oferece uma nova experiência de compra.





restaurante é totalmente espelhado e com iluminação que dá vida especial ao ponto de venda, sendo mais Quem poderia dizer que a rede McDonald’s inauguraria uma loja modelo em Chicago, com características similares às lojas da Apple, em que oé totalmente espelhado e com iluminação que dá vida especial ao ponto de venda, sendo mais atrativa aos consumidores, levando-os a se sentirem em um ambiente completamente devaneador.





Ao se falar em lojas da Apple não posso deixar de abordar a loja dessa poderosa empresa perto do Central Park, em Nova York. Que tal uma loja com árvores dentro dela, telas gigantes que apresentam os seus produtos e outras facilidades garantidas pelo marketing digital? Na Apple Retail Stores existe um aplicativo para mostrar todos os preços aos clientes, através de um app pré-instalado, e ainda a opção do Genius Bar, que existe em cada loja, para oferecer apoio aos produtos Apple.





Já existem lojas que conseguem contar, de forma digital, quantos clientes entraram por dia e quais os metros quadrados que mais geraram vendas, ou onde os clientes permaneceram mais tempo. Câmeras identificam o perfil demográfico do cliente e exibem mensagens publicitárias direcionadas a eles.





Há em alguns pontos de vendas um controle automático de caixa que identifica quando a fila ultrapassa o número máximo aceitável de clientes e envia mensagens para a abertura de um novo caixa, evitando o cansaço e irritabilidade das pessoas.





Um sistema analítico chamado “Demographics” identifica os produtos vendidos e o perfil dos clientes, realizando uma leitura detalhada do modo de compras, fazendo o direcionamento imediato de produtos, e formas de pagamento.





Sempre recomendo aos empresários e empreendedores que busquem a aplicação da tecnologia e inovações de acordo com os seus recursos e a sua realidade empresarial, e todos devem atuar com o máximo de planejamento e determinação para se desenvolverem e estarem à frente das expectativas e desejos do seu público-alvo.





É importante lembrar que o marketing das empresas e a tecnologia devem estar sempre integrados. O objetivo deve ser um só: criar inovações, de tal modo que possam cada vez mais oferecer muita conveniência e experiências positivas aos clientes.