Empresas: é hora de diferenciar serviços e criar valores

As empresas precisam avaliar sua atuação o tempo todo. Em muitas delas, já é hora de acontecer uma revolução em direção ao cliente.

Pode-se observar que as empresas de sucesso estruturado são, na sua maioria, regidas pela filosofia do marketing. Os resultados positivos e de longo alcance junto ao mercado têm cada vez mais o marketing como referência.



Nos cursos e palestras que ministro, lembro sempre que o marketing é mais do que um departamento, uma divisão ou uma área empresarial especializada, com um grupo específico de pessoas. Ele é, sim, uma forma de a "empresa inteira" pensar, agir em relação ao mercado.



A adoção de uma mentalidade de marketing leva a empresa para mais perto do mercado. Isso facilita o entendimento de suas características e permite às organizações oferecerem produtos, serviços e condições muito mais harmônicos com as expectativas, necessidades e desejos do público que se quer alcançar.



O marketing é fundamental para o sucesso, mas o que se apresenta, em muitos casos, ainda é uma postura equivocada e o não cumprimento das promessas efetuadas.



Muitos empreendimentos ainda têm dificuldade de prestar um serviço de alto padrão, e deixam evidenciar uma postura técnica, em que prevalecem as normas e procedimentos tradicionais, que já não correspondem aos desejos do mercado.



Em múltiplos casos, torna-se necessário identificar o fato e atuar para tirar a empresa da insensibilidade, da placidez e da frieza, que normalmente se amparam na burocracia, no tecnicismo ou nas experiências passadas.



Está havendo uma mudança constante de valores. As exigências dos clientes e as forças competitivas mudam a todo o momento. Terão um resultado bem melhor as empresas que souberem acompanhar esse processo e tiverem a sensibilidade e a perspicácia de se adaptarem a essa nova realidade, aumentando a sua velocidade, exercitando o marketing de maneira equilibrada e embasada nas novas e mutantes necessidades do mercado.



As organizações somente conseguem a preferência dos clientes quando fazem alguma proposta diferenciada e a cumprem totalmente. Os clientes têm, agora, acesso a muito mais oportunidades de compra. Todos querem conveniência e benefícios. Existe sempre um produto principal que deve servir como a referência, e nada pode quebrar isto.



É fundamental ter em mente a necessidade da projeção de novos serviços que sejam capazes de melhorar a experiência de compras. A responsabilidade de cumprimento de tudo o que é prometido é de todos da empresa. Todo tipo e formato de contato com o cliente deve ser pensado de forma antecipada e cada um, dentro da organização, tem a obrigação de saber qual o seu papel no processo.



Existem os serviços facilitadores tais como a informação rápida ao cliente, as variadas formas de pagamentos, a disponibilidade de conformações digitais de contato, que devem ser oferecidos como pré-requisitos.



Necessitam ser praticados os chamados serviços realçadores, tais como a consulta super facilitada, a aplicação de exceções em caso de qualquer insatisfação. Empresas como a Dell, a UBER, Apple já adotam essa tática de marketing e fortalecem muito a sua credibilidade de mercado.



Não existe mais a antiga fidelidade. Ela precisa ser conquistada o tempo todo. Novos serviços ampliando a conveniência, com preços justos, aceitáveis, pós-vendas elogiáveis são agora determinantes da continuidade das organizações.



Já está passando da hora de muito mais empresas entenderem o valor e adotarem o marketing de serviços diferenciados.