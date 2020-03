Manter uma visão inspiradora é caminho para o sucesso de uma empresa

O sucesso empresarial exige muito mais do que reunir bens, pessoas e escolher um ou mais mercados. A empresa precisa ter alma. Uma organização, mesmo investindo no processo de comunicação com o mercado, implementando técnicas de comercialização modernas, lançando ou vendendo produtos ou serviços inovadores, ou mesmo fazendo grandes esforços de vendas, pode ainda sofrer da falta de uma coisa que hoje é um grande diferencial no mundo dos negócios, que é a capacidade de visão. Toda organização precisa de algo que a faça brilhar na mente dos clientes e se tornar diferente em relação aos seus concorrentes.



A empresa deve ter personalidade, imagem institucional e de marketing que sejam fortes. Isso deve ser transmitido não somente aos seus clientes, mas, ao público em geral. É questão sine qua non que sejam definidos objetivos de caráter maior, com muita densidade e audácia. Para se chegar neste nível é preciso ter visão de longo alcance e focada em seus objetivos.



Numa organização de visão, as pessoas tendem a ser mais motivadas, inspiradas e, como consequência disso, mais confiantes e criativas, gerando resultados superiores.



Muitos empresários já sabem que é necessário muito mais do que ganhar uma fatia de mercado, ou lançar um novo produto mais competitivo. Isso passa a ser questão básica nesse mercado tão concorrido, onde a tecnologia está cada vez mais acessível. Eles descobriram que é preciso delinear um caminho, criar um jeito diferente de trilha e mais que isso, definir um sonho a ser conquistado. Isso vale para as micro, pequenas, médias e grandes empresas, pois aspirar por algo maior do que já se conquistou faz parte da natureza humana e ainda é, no mínimo, contagiante, podendo ser um passo importante para acender os ânimos de todos da organização.



Criar e manter uma visão empresarial inspiradora exige que se façam constantemente algumas perguntas importantes, e se reveja o que a empresa representa no mercado para os seus clientes atuais e futuros. É preciso saber também qual a parcela do mercado ela pretende dominar, onde se quer chegar, quais são as crenças mais marcantes, quais continuarão sendo cultivadas, e ainda, quais os recursos materiais e humanos necessários para fazer acontecer.



É muito importante que a visão imperante numa empresa seja inspiradora, e desafiadora, a ponto de levar a todos a darem o máximo de si, por acreditarem no trabalho desenvolvido e ainda se sentirem “provocados”. Por outro lado, a visão precisa ser realista e se ajustar à capacidade e potencialidades da empresa, devendo ser transparente e nunca permitindo que ela se transforme numa fantasia organizacional.



Tudo muda, as estratégias se alteram, os concorrentes agem de forma diferente, o mercado tem novas exigências, mas a visão precisa ser ampla, abrangente e resiliente aos desafios e provocações do mercado.



Uma organização sem uma visão adequada pode ficar à deriva no mercado, variando ao sabor dos ventos. Uma visão bem definida precisa ser realmente motivadora e fortalecedora da imagem.



Faça a você mesmo duas perguntas! Qual a visão da minha empresa? Ela é inspiradora?