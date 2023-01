América já tem a melhor base de Minas, e isso diz muito sobre o clube

O meia Adyson tem mostrado futebol de 'gente grande' na base do América e é uma das grandes esperanças da torcida do Coelho (foto: João Zebral/América) Alegria, alegria! O Coelhãozinho (sim, nada de Coelhinho) vem nos enchendo de orgulho na maior competição de futebol júnior do país, a Copa São Paulo. Já estamos nas quartas de final e temos tudo para passar pelo próximo adversário, o Ituano (SP).





Mesmo que isso não ocorra, já podemos cravar que nossa posição é a melhor de Minas Gerais, já que os poderosos (?) Galinho e Raposinha já voltaram para casa.









E isso é, antes de tudo, reflexo e termômetro deste que chamo - já há alguns anos - de Novo América. Um clube que está entre os maiores do Brasil e ponto final.





Mesmo que o futebol atual tenha tirado, infelizmente, a possibilidade de os clubes reterem os talentos por mais tempo, o bom trabalho na base já revela que, ao menos, existe a preocupação em formar novos jogadores com a cara do clube. E isso precisa ser valorizado.





Quando vejo o Coelhãozinho avançando em uma competição como esta, fica muito claro de que, em breve, teremos boas surpresas para serem lançadas no profissional. E aqui já aponto o atacante Renato Marques e o meia avançado Adyson.





O primeiro marcou dois na belíssima vitória contra o São Paulo. O segundo deixou sua assinatura em um gol de pênalti (arriscado), de cavadinha, contra o Bragantino. Mostrou personalidade.





O alerta, no entanto, fica para a real utilização destas joias no profissional. Não há como eles estourarem se não tiverem ritmo, como foi o caso do habilidoso Carlos Alberto, que agora foi emprestado ao Botafogo. Na minha visão, um erro de condução. Ele é craque e deveria, muitas vezes, não ter ficado no banco para jogadores medalhões que não rendiam tanto. Espero que retorne rápido.





De qualquer forma, o momento é de esperança. Começar um novo ano com uma boa atuação na Copinha já mostra que a marca do América está cada vez mais forte e que 2023 será um ano de muitas finais (Copa São Paulo, Mineiro, quem sabe a Sul-Americana).





Por hoje é só, torcedor. O orgulho de ser América só aumenta, e este é o maior motivo que temos para sempre estarmos presentes no estádio. Viva o Coelho, viva a base! O futebol respira.