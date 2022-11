América vai para a Sul-Americana com chance real de fazer a final

América desperdiçou a chance de classificação para a Copa Libertadores ao empatar por 1 a 1 com o Atlético-GO, no Independência, na última rodada do Brasileirão. O time, porém, conseguiu importante vaga para a disputa da Sul-Americana de 2023 (foto: Mourão Panda / América )



Quando eu digo que há coisas que só acontecem com o América, estou realmente falando sério. Mais uma vez, no domingo passado, presenciamos um drama que durou até o último minuto do jogo. Não precisava de tanto, vá lá.



Aqueles mais pragmáticos vão dizer que o VAR acertou e que a bola bateu na mão do nosso zagueiro. Mas sejamos francos: uma bola naquela velocidade, naquela distância mínima, rebatida e explodindo de volta por uma ação do goleiro deles e depois entrando no gol... É de lascar!





Se fosse qualquer outro time da prateleira acima do América, o gol seria validado. O VAR e o árbitro optaram pelo critério mais rigoroso possível naquele momento, quando, tranquilamente, poderiam ter optado por validar o gol. O mais estranho é que o juiz da partida não quis nem conferir o lance por conta própria.





No entanto, antes de ficarmos indignados com a situação, temos que reconhecer que o América também não fez a sua parte como deveria, tornando um jogo teoricamente fácil em algo bem complicado. É o que costumo dizer: o próximo ponto de virada deve ser não dar bobeira em jogos fáceis. Ainda não aprendemos a lição.





Passada a raiva e frustração do momento, a situação foi ficando mais cristalina e, por fim, uma honrosa 10ª colocação (seguimos entre os 10 mais!) nos colocou em uma competição internacional, a Sul-Americana, que talvez seja mais adequada para o nosso momento, até mesmo para pleitearmos um título.





A temporada de 2023, inclusive, deve ser um pouco mais ambiciosa neste quesito. Já faz uns bons anos que não colocamos uma faixa de campeão no peito, sendo a última vez na Série B de 2017.





Poderia ter sido em 2020, mas, mais uma vez, houve um favorecimento descarado no último jogo da Chapecoense. Enfim, águas passadas e, para falar a verdade, nem sei se precisávamos à época de mais um título da Segundona.





O ponto agora é concentrar todas as forças na Sul-Americana para fazer um torneio de forma competitiva e ambiciosa, almejando grandes colocações e fazendo de tudo para chegar à finalíssima. É extremamente plausível.





O ano foi mais uma vez positivo e ficamos na Série A sem sustos. Ano que vem, temos a obrigação de chegarmos mais longe no Mineiro para também tentar a faixa. O Coelho tem que atropelar times do interior e incomodar ao máximo a duplinha rival de BH. Somos gigantes e precisamos nos portar como tal.





Obrigado, América, por mais um ano honroso e de grandes frutos. A diretoria e a torcida, assim como jogadores e comissão técnica, fizeram um excelente trabalho. Agora, é virar a chave, porque é ano de Copa e nada mais importa. Saudações!