América só pensa na decisão contra o Botafogo pela Copa do Brasil

América vence Botafogo por 3 a 0 no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil e leva boa vantagem para o confronto de volta, no Rio, onde pode perder por até dois gols de diferença (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)







Existem momentos no futebol que nos obrigam a não olhar para trás. A derrota (que azar) parao Internacional, em Porto Alegre, embora normal, foi injusta, um mero detalhe do destino. Masjá passou.





Geralmente, quando ocorrem essas fatalidades, a gente já anima mais para o próximo jogo,pois elas não costumam acontecer duas vezes na sequência (e não será desta vez). Então,vamos à batalha no Rio!





A gordura que criamos no Independência foi muito boa, um senhor três a zero, masprecisamos respeitar demais o Botafogo, tão tradicional. A Copa do Brasil também é prioridadepara eles.A casa estará cheia e a pressão vai ser grande. Não é jogo de entrar desconcentrado, é jogo deimaginar que não temos vantagem e atuar como se precisássemos empatar.





O grande risco de confrontos assim está justamente no fato de que relaxamos no começo da partida – e todo cuidado é pouco. Com estádio lotado, a energia e o psicológico do jogomudam em questão de segundos – basta um gol que o time da casa faz.Não podemos tomar gol no começo! E, se tomar, é manter a frieza. Neste aspecto, fico tranquilo porque o “Mancinismo” nos ensinou como jogar fechado e recolher a casinha.





Meu ponto aqui é que o time tem que entrar com tesão, total atenção e zero salto alto. Nada, eu disse nada, está ganho. Neste tipo de partida, como conhecemos bem o futebol, tudo podeacontecer. E, desta vez, não queremos que aconteça nada fora do normal. Ou seja, basta apenas um resultado comum e classificamos. Que seja um empate ou derrota simples.





O drama dos pênaltis nem está nos planos. Afinal, convenhamos, assim como ocorreu conosco na Libertadores, é muito provável que, caso os cariocas revertam a vantagem e levem para a decisão de pênaltis, o momento fique todo a favor deles. Não vamos deixar isso acontecer.





No Campeonato Brasileiro, teremos algumas oportunidades para sair ali daquela situação chata próxima à zona de rebaixamento, e tenho certeza que sairemos. O América não tem time para ser rebaixado, basta apenas fazer o feijão com arroz.





Agora, no entanto, é hora de imaginar que a única coisa que existe na vida do América é este jogo de hoje contra o Botafogo, que nos dará a condição de chegar às quartas de final, levantar mais uma grana e, quem sabe, repetir o feito de 2020 e disputar no mínimo uma semifinal.





Vamos com tudo, Coelho, hoje é dia e seremos felizes!