Bancada bolsonarista faz o L, e Zanin é aprovado no Senado

Amigos para sempre (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Os mitos e mitas, bolsominions e bolsominians, patriotários e patriotárias, enfim, a Bolsolândia em peso deve estar em fúria, hehe, porque seus ídolos (Damares, Flavio e companhia), ao que parece, fizeram o L e confirmaram a indicação de Cristiano Zanin , ex-advogado do ex-tudo (ex-condenado, ex-presidiário, ex-corrupto e ex-lavador de dinheiro) para o STF - Supremo Tribunal Federal.





Agora, possivelmente até 2050, se um meteoro não destruir o planeta ou um pretenso ditador de meia-tigela - alô, Bolsonaro! - não emplacar um golpe no País, a Suprema Corte contará com um “petista” no lugar de outro “petista” (meu xará Lewandowski, aquele que rasgou, ao vivo e em cores, para todo o Brasil, ao lado do ilibadíssimo senador Renan Calheiros , a Constituição Federal ao manter a elegibilidade de Dilma Rousseff, nossa eterna estoquista de vento, durante a sessão que a defenestrou do Planalto).









Um mais do que querido amigo publicou em seu Twitter, antes da votação: “O que será avaliado no Senado não é a indicação de Zanin, mas o comportamento dos nossos senadores”. Daí, intrometidamente, já que não fui convidado, comentei: diante da ficha corrida de muita gente, o que será avaliada, isso sim, é a possibilidade de um habeas corpus no futuro”. Não à toa, Flavinho “Wonka” Bolsonaro elogiar efusivamente o novo ministro, e ao lado de sua advogada, apoiadora declarada de Zanin, cumprimentar o novo supremo amigo togado de Lula da Silva, sedizente “alma mais honesta deff paíff”.