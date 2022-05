Câmara de Gás da PRF: quem vive ao lado da bandidagem é você, Bolsonaro

Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é um sacripanta incorrigível; e dos piores! Não perde uma única oportunidade de exercitar o mais grotesco e desumano comportamento frente à dor de terceiros. Mais uma vez, este sujeito não apenas rebaixa como degrada a Presidência da República, de forma vil e cruel, como jamais se viu no País em período democrático. Às vezes, custo a acreditar que chegamos, como nação, a este ponto. Pior. Há cerca de 15% a 20% de brasileiros dispostos a defender - o que é diferente de votar! - este cretino e suas atitudes deletérias.

Em visita simbólica e politiqueira ao Recife - já que nada fez ou fará pela cidade - diante de mais uma tragédia causada por enchentes (nem ele nem qualquer outro governante, aliás. O máximo de que são capazes é sobrevoar as áreas atingidas e falar alguma mentira antes de retornarem ao conforto de seus palácios), o devoto da cloroquina finalmente se manifestou sobre o espancamento, seguido de tortura e morte, de um rapaz em Sergipe, cruelmente assassinado por policiais rodoviários federais, que transformaram uma viatura em câmara de gás.

O amigão do Queiroz (miliciano que entupiu a conta corrente da primeira-dama, Michelle Bolsonaro , com 90 mil reais em cheques) relativizou de forma grotesca o ocorrido; disse 'lamentar', com a mesma sinceridade que lamentou os mais de 660 mil mortos por covid-19 no Brasil; defendeu a PRF; comparou, de forma totalmente destrambelhada e sem nexo, a morte de dois policiais em Fortaleza; falou em devido processo legal (logo ele!!) e atacou a imprensa, como de costume, dizendo que 'vocês sempre ficam do lado da bandidagem'. Será mesmo, Bolsonaro