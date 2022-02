Judeu: 'Monark, do Flow, não é nazista. É burro com microfone e audiência'

Monark (foto: Reprodução/Podcast Flow)





Meses atrás, eu descobri o canal Flow, no Youtube, de dois rapazes muito legais, o Monark e o Igor, por causa de uma treta sobre racismo, que levou um grande patrocinador, o Ifood, a romper seu contrato com os meninos.





Na ocasião, enxerguei uma tremenda injustiça no comunicado da empresa, que deu a entender que um dos rapazes seria racista. Que se note: a declaração que ele deu foi estúpida e muito mal verbalizada, como é de praxe, aliás.





A maioria absoluta dos jovens, infelizmente, não sabe se expressar. Não possui vocabulário extenso e adequado, e abusa de gírias e palavrões. Por isso, quando o assunto necessita de profundidade, costuma, com frequência, sair porcaria.





Monark, à época, deu, sim, a entender, que era racista, mas um observador mais atento - como eu fui - chegaria à conclusão de que o rapaz havia sido imprudente e, por que não?, ingênuo, ao imaginar-se um pensador moderno.





A partir de então, assisti a um monte de 'entrevistas' dos meninos com personalidades diversas. A maioria, para meu gosto, não presta e não perdi mais do que alguns minutos, pulando de trecho em trecho.





Outras, contudo, achei bem legais. Sobretudo aquelas em que Monark fala muito pouco ou quase nada. Seu parceiro, o Igor, costuma ser bem mais discreto. Caladão, limita-se a fazer algumas (boas, às vezes) perguntas, e só.





O modelo do programa foi assumidamente copiado de outros, campeões de audiência nos EUA, e pelo que entendi, foi o precursor no Brasil, dando início ou servindo de inspiração a dezenas de canais semelhantes.





Podcasts têm se tornado importantes fontes de opinião - jamais confundir com informação. Infelizmente, alguns canais de grande sucesso acabam influenciando (negativamente) milhões de pessoas ao redor do mundo.





Agora mesmo, o gigante Spotify encontra-se às voltas com o mais influente 'podcaster' do momento e alguns dos mais importantes nomes da música mundial, num imbróglio que terminou com uma derrota coletiva.









No final do dia, todos perderam: os artistas ficaram sem uma fonte de receita. O anti-vacina foi exposto negativamente, além de sua bolha. A empresa perdeu clientes. E a civilização continua sendo alvo de idiotas.





Voltando ao caso do Flow, quem assiste aos programas, se acostumou com as besteiras pensadas e ditas pelo Monark . Grande parte inofensiva e até engraçada, se não fossem trágicas. Mas ele é o que é, e o programa, também.





Ainda que não seja o ideal, ou minimamente adequado, os achismos dos garotos são reais e legítimos. Muitos deles, inclusive, frutos da idade e inexperiência (de vida e profissional). Mas nunca maldosos, posso garantir.





Quando Monark, do alto de suas limitadíssimas inteligência, oratória e cultura geral, defende o direito de não gostar de pretos e judeus, não está sendo racista, antissemita. Está apenas sendo um garoto, bêbado ou drogado , batendo papo com amigos no boteco.





Falta a Monark a capacidade de compreender questões mais profundas, como o nazismo, e por isso fala tanta bobagem. Mas claramente não há maldade em suas palavras toscas. Aliás, claramente - ele e Igor - são do bem. São bem-intencionados.





Sou judeu e, óbvio!, indigna-me a idiotice dita pelo rapaz, ontem à noite, em seu programa com os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral. O nazismo jamais pode ser confundido com política, muito menos tolerado e oficializado.





Monark, coitado, também não faz a menor ideia das diferenças entre religião e etnia. Ele confunde costumes e cultura com ideias e ideais. Mas, novamente, não o faz por mal. É simplesmente limitado intelectualmente e ilimitado verbalmente.





A imprensa, a coletividade judaica e todos que têm manifestado indignação e repúdio às palavras do rapaz estão corretos e cobertos de razão. Lugar de nazista é na cadeia, e não em um parlamento qualquer, mundo afora. Simples assim.





Caso eu fosse patrocinador do programa, abandonaria o barco hoje mesmo. É muito arriscado manter a imagem de uma empresa atrelada a garotos que falam pelos cotovelos, para milhões de pessoas. Mas jamais os acusaria de antissemitismo.





Acho que, dessa vez, infelizmente, para os garotos, o erro não terá perdão e o caminho para o fim não terá volta - ainda que eu torça para estar errado. Será difícil encontrar quem patrocine o programa ou personalidade que arrisque a bater papo com eles.





Dias atrás, Monark profetizou o ocorrido. Disse não ter tranquilidade com o sucesso, e que uma besteira sua poderia acabar com tudo. Pois é. Talvez tenha pressentido a própria incapacidade e o risco que ela representa. Uma pena! Gosto muito dos garotos.