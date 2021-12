Conheça o elo que hoje une bolsonaristas, lulopetistas e cruzeirenses

(foto: EVARISTO SA / AFP) O mundo pós-redes sociais é assim: opinar é crime e deve ser combatido com tiro, porrada e bomba. Danem-se a liberdade de opinião e o direito de expressão. Danem-se a verdade, a realidade e os fatos. Danem-se os bons modos e a tolerância com o contraditório. Ou se diz o que A quer, ou irá apanhar feito cão sarnento.









Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, é o patriarca do clã das rachadinhas ou não? É o devoto da cloroquina, maníaco do tratamento precoce, pai do senador dos panetones e das mansões, marido da receptora de 90 mil reais em 'micheques', amigão do Queiroz, etc? Por que afirmar o que ele é me rende passagem só de ida para a porradaria bolsonarista?





Agora são as Marias, ops!, cruzeirenses me espancando na internet. Tudo porque defendi o CSA-MG (Cruzeiro Sociedade Anônima), ex-CEC (Cruzeiro Esporte Clube), da vaidade hereditária e contaminante do atual presidente do clube e do novo dono, Ronaldo Fenômeno, que estão se promovendo às custas dos escombros celestes.





Outro dia eu escrevi que fazer caridade é algo que deve ser disseminado. Que ajudar o próximo faz bem. Daí vieram me xingar porque, na opinião de quem me odeia, eu sou o mal sobre a Terra; o Coisa-Ruim em pessoa; o próprio Cramunhão. Se um dia me pegarem ajudando uma velhinha na rua, dirão que é assédio sexual ou estupro de vulneráveis.





Pô, galera, eu sou apenas um João Ninguém das Gerais. Alô, Carluxo, Bia Kicis, Carla Zambelli (aliás, cadê o MPF, hein?), Gleisi Hoffmann, Jair Bolsonaro, Alexandre Kalil, Minas Tênis Clube, Dudu Bananinha, Filipe Barros, Bruno Engler, Cecílio Bezerra, Ricardo Arruda, Antônio de Paula e tantas outras 'personalidades': não me dêem a importância que não mereço.





Deixem-me aqui, quietinho, nos 'veículos falidos e sem expressão' que me hospedam (muito obrigado, IstoÉ, Estado de Minas e Portal UAI), falando minhas merdas - sempre verdadeiras, né? -, 'destilando ódio e frustração' sobre políticos miseráveis e clubes esportivos que erram feio, às vezes. Sou insignificante demais perante vocês. E opinião, lembrem-se, é igual bumbum: cada um tem o seu.