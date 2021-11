Discurso do candidato Sergio Moro: Menos, meu caro. Bem menos, por favor

(foto: EVARISTO SA / AFP)

Se Moro, Lula e Bolsonaro fossem desconhecidos e se candidatassem a uma vaga de, como dizem por aí, síndico de prédio, o ‘marreco’ levaria fácil, fácil os votos de praticamente todos os moradores presentes à assembleia.









Repito: fossem todos desconhecidos, e Moro os venceria para qualquer vaga, em qualquer emprego, aqui ou em qualquer lugar desse mundo. Ninguém trocaria um sujeito formado, bilíngue e com experiência profissional, por semi-analfabetos que nunca trabalharam na vida.









Repito: fossem todos desconhecidos, e Moro os venceria para qualquer vaga, em qualquer emprego, aqui ou em qualquer lugar desse mundo. Ninguém trocaria um sujeito formado, bilíngue e com experiência profissional, por semi-analfabetos que nunca trabalharam na vida.

‘Após um ano morando fora, resolvi voltar. Não podia ficar quieto, sem falar o que penso, sem pelo menos tentar mais uma vez, com você, ajudar o país’. Moro, meu caro, ‘com você’ quem, cara pálida? Sua rejeição só não é maior que a do devoto da cloroquina. Por enquanto, não existe ‘você’, entendeu? Adiante.





‘Então resolvi fazer do jeito que me restava: entrando para a política, corrigindo de dentro pra fora. A gota d'água foi encontrar um estudante brasileiro que perguntou: 'Moro, é verdade que você abandonou o Brasil?'. Alguém acredita? Sigamos.





‘Aquilo foi como um tiro no meu coração. Eu não poderia e nunca vou abandonar o Brasil. Se necessário, eu lutaria sozinho pelo Brasil e pela Justiça. Seria o Davi contra Golias’. Ah, na boa, vá te catar, né? Eu gosto muito de você, Sergio Moro, mas justamente por não ser isso aí que está tentando ser, pô.

Ora, você tem um baita de um currículo, meu chapa! Sua formação acadêmica é sólida, possui uma carreira de sucesso e exemplar, tem experiência internacional e jamais foi acusado por qualquer tipo de crime. Ou seja, não precisa 'se vender' como alguém que, definitivamente, não é nem nunca foi.





Ora, você tem um baita de um currículo, meu chapa! Sua formação acadêmica é sólida, possui uma carreira de sucesso e exemplar, tem experiência internacional e jamais foi acusado por qualquer tipo de crime. Ou seja, não precisa ‘se vender’ como alguém que, definitivamente, não é nem nunca foi.





É claro que política se faz também vendendo ilusões. Aliás, o líder da quadrilha do petrolão e o patriarca do clã das rachadinhas são mais do que mestres. Porém, o são justamente por não terem nada de real, de concreto, de positivo para mostrar.





Um candidato alternativo a ladrões, negacionistas, autocratas, populistas, cínicos, mentirosos, quadrilheiros e rachadores não pode equivaler aos que já temos, pois irá perder feio, e, no caso do ‘marreco’, perderá pela absoluta falta de traquejo. Ou seja: menos, Moro… bem menos!