Bolsonaro, o arregão, é humilhado ao vivo, foge e vai chorar no banheiro

Jair Bolsonaro (foto: Sérgio Lima/AFP )





Taqueupariu! Que vexame! Muito maior do que todos já vistos. Não há ema, Aids, ONU, carta ao STF, nada que supere tamanhas incapacidade intelectual, absoluta falta de coragem e covardia explícita.





Jair Bolsonaro, o machão do Facebook ; o valentão do cercadinho; o incomível, o imbrochável e imorrível fugiu, ao vivo e em cores, de um humorista de vinte anos, porque este, de maneira brilhante e irônica, o desnudou.





A cena, que poderia fazer parte dos filmes Borat, do Sacha Baron Cohen, e ainda assim seria exagerada, se deu durante o programa Pânico, da Jovem Pan, onde é claro o propósito de escracho, baixo nível intelectual e provocação.





Marinho, um rapaz inteligentíssimo e ótimo imitador, apontou vários desvios do PT, como rachadinhas, emendas secretas, conluio com o centrão, etc, e perguntou ao 'mito' o que ele achava daquilo tudo. Simples assim.





O psicopata homicida golpista, sem saber como responder, já que useiro e vezeiro das mesmas práticas odientas, começou a desviar do assunto e disse que não iria responder a provocações, já que o pai do rapaz... blá blá blá.





Marinho, então, tranquilamente perguntou: 'o senhor só responde as perguntas de seus bajuladores?'. Nisso, aquela caricatura histriônica, um ex-BBB, bajulador dos bons, começou a gritar feito maluco. Foi a deixa para o 'mito' vazar.





Bolsonaro, o amigão do Queiroz , levantou e não voltou. Deve ter ido - como disse em entrevista - chorar escondido no banheiro. Talvez de medo; talvez de tristeza; talvez de vergonha; talvez por ser quem é: um cagão!





No pouco tempo em que ficou, o maníaco do 'tratamento precoce' , que não domina minimamente o português, tentou falar 'dia seguinte', em inglês, e mandou ver um: 'after day'. Ah, Dilma Rousseff! Que concorrente a senhora arrumou.





Perguntado sobre o dólar, com a sabedoria e o conhecimento que possui: 'Pegue a CPI. A CPI do fim do mundo. Com essa insegurança jurídica que me acusam, o dólar não baixa. Agora me acusam apenas de nove crimes'.





Sobre o mandado de prisão do seu bate-pau digital, o criminoso foragido Alan dos Santos, o valentão chamou seu ministro da Justiça, e não respondeu se pretende fazer algo ou não. Ou seja, cada um com seus problemas, hehe.





Fico imaginando como serão os debates em 2022. Isso, é claro, se o valentão não inventar uma hospitalização por soluço e fugir. Ou se não for internado às pressas, para tratar de pum ou de unha encravada.





Além de psicopata, sociopata, homicida, burro, ignorante, obscurantista, cínico, mentiroso, golpista, negacionista, covarde, incapaz, cruel, tirano e sei lá mais o que, Bolsonaro prova, definitivamente, que é um arregão. Um cagalhão! Um verdadeiro, como dizemos popularmente, 'bunda mole'.