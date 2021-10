Ele pediu, eu atendi: 46 nomes melhores que Bolsonaro para tocar o Brasil

(foto: EVARISTO SA / AFP) Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, aquele que chora escondido - não se sabe se de remorso, alegria ou medo por todo o mal que causou ao País - em sua nova fase vitimista, lamuriou: 'o tempo todo sou responsável por tudo, se é assim, ache um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidata'.









A VERDADE





Na América latina, por exemplo, apenas Haiti e Argentina estão piores que nós. E no chamado G-20, grupo que reúne as maiores economias do planeta, somente a Argentina e a Turquia têm, hoje, uma inflação maior do que a brasileira. Ou seja, é Jair Bolsonaro, o devoto da cloroquina, mentindo como sempre.





Mas voltando ao primeiro parágrafo desta singela coluna, e já atendendo o pedido do patriarca do clã das rachadinhas e das mansões milionárias, segue abaixo uma lista com apenas 46 nomes (países do G-20 e da OCDE), já que 83% do planeta é muito nome para eu pesquisar, de 'caras' melhores do que ele:





ANOTE AÍ





Scott Morrison, Alexander Van Der Bellen, Alexander Dee Croo, Justin Trudeau, Sebastián Piñera, Iván Duque Márquez, Carlos Alvarado Quesada, Miloš Zeman, Mette Frederiksen, Alar Karis, Sauli Niinistö, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Katerina Sakellaropoulou, János Áder, Guðni Th. Jóhannesson, Michael Higgins.





Segue... Naftali Bennett, Mario Draghi, Fumio Kishida, Lee Beom-seok, Krišj%u0101nis Kari%u0146š, Šimonyt%u0117, Xavier Bettel, Andrés López Obrador, Mark Rutte, Jacinda Kate Laurell Ardern, Erna Solberg, Andrzej Duda, António Costa, Andrej Babiš, Janez Janša, Pedro Sánchez, Stefan Löfven, Walter Thurnherr, Boris Johnson.





Por fim: Joe Biden, Cyril Ramaphosa, Salman bin Abdulaziz, Al Saud, Xi Jinping, Ramnath Kovind, Joko Widodo. E aí, maníaco do tratamento precoce? Anotou? Eis os 'caras' melhores do que você, inclusive líderes da Colômbia e Costa Rica, dentre outras 'porcarias' mundiais. Percebe, Bolsonaro, como você é um josta?