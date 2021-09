Finalmente Bolsonaro acerta uma: 'Nada está tão ruim que não possa piorar'

Inflação - IPCA: 9% (IGPM: 17%. Em 12 meses: 31%). Dólar comercial: R$ 5,40 (turismo: R$ 5,70). Euro comercial: R$ 6,30 (turismo: R$ 6,60). Gasolina (média): R$ 6,07 por litro. Gás de Cozinha: R$ 130,00 botijão de 13kg. Carne bovina ‘de segunda’ (chã de fora ou lagarto): R$ 45,00 em média por quilo. Arroz Tipo I: R$ 23,00 o saco de 5kg.









O quê? Não houve? Não há muito o que mostrar? O Paulo Guedes não privatizou Petrobras, Caixa e Banco do Brasil? Nem Correios e Eletrobras? Sério? Nem sequer a TV Lula, pô?





Então, tá. Que tal falarmos sobre demissões de servidores públicos, redução de ministérios e secretarias, aumento de produtividade e redução de gastos da União? Como assim? Nada a comentar? Já sei: esse governo, tenho certeza!!, não fez como Lula e Dilma e torrou os tubos em gastos secretos com o cartão corporativo da Previdência, né? Torrou? Muito mais? Vixe!





Mas e o PT? E o Lula? O desemprego é menor agora do que na época do Meliante de São Bernardo, certo? Não? É maior? Eu duvido que o crescimento do PIB dos cleptocratas tenha sido maior que o do ‘mito’. Foi? Caramba! Só falta dizer que neste governo há corrupção, ou superfaturamento, ou mensalão, pois eu duvido! Acabou a mamata, porra!





Como é que é? Há tudo isso? Rachadinha, 1.000% de superfaturamento, recorde de verba discricionária, mansões compradas e alugadas pelos filhos do PR? Cê tá brincando, né?





Bom, pelo menos a vacinação é um sucesso e o coronavírus já era. Ou alguém aí vai dizer o contrário? Que morreram 600 mil pessoas e que não vacinamos nem 45% da população? Ou que somos o segundo pior país do mundo em casos e mortes por 100 mil habitantes?





Ah! Quer saber? Cansei! Isso é invenção de petista, comunista, lixo, antipatriota, esquerdista, comprado, militante e filho do demônio. Vá para Cuba, Venezuela e Coreia do Norte; lá é que é bom. A imprensa só sabe falar mal do presidente, mas não apresenta solução. Querem que o Lula volte, isso sim. Bando de isentões.





Como o gado sempre diz, ‘Bolsonaro tem razão’. Nada está tão ruim que não possa piorar. E o maníaco do tratamento precoce, haja vista todo o exposto acima, conseguiu o que parecia impossível: piorar o desastre de Dilma Rousseff e a cleptocracia lulopetista.