Bolsonaro sobre alta da gasolina: ''Nada é tão ruim que não possa piorar''

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Alan Santos/PR)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou, durante um evento de comemoração dos 1.000 dias de governo, nesta segunda-feira (27/9), sobre a alta no preço da gasolina e do dólar. De acordo com o presidente “nada é tão ruim que não possa piorar”.