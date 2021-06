Copa América: Bolsonaro marca outro golaço contra a vida

(foto: Rodrigo Clemente/EM/DA Press)

A Ademg informa: “em Brasília, Jair marca mais um. Novo Coronavírus 7 x 1 Brasil”. Se você não sabe o que é Ademg e jamais ouviu o locutor oficial do antigo Mineirão anunciar uma substituição, ou o placar dos jogos, não sabe o que perdeu.









E aí? Ficou feliz com a extinção? Pois não fique. Os Barnabés apenas mudaram de endereço e se aboletaram na Secretaria de Estado de Turismo e Esportes (SETES), que se transformou em SECULT (Secretaria de Cultura e Turismo).





Como já ensinou Lavoisier, Antoine Laurent (1743-1794), “na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Nos governos, também. Ah! Barnabé era um apelido para funcionários públicos improdutivos ou ‘fantasmas’, tipo o Queiroz.





COPA OU COVA AMÉRICA?

pandemia no País e beirando 500 mil mortos por Covid, nosso presidente, o Em meio ao descontrole dano País e beirando 500 mil mortos por Covid, nosso presidente, o verdugo do Planalto , não perdeu a oportunidade de empurrar a pelota para a casinha, ou melhor, empurrar mais brasileiros para o cemitério.









Bolsonaro, há um ano e meio, faz a dupla com o maldito corona. E das boas, como Pelé e Coutinho, Reinaldo e Marcelo, Toby e Bendelack (sorry, hehe). Artilheiros da morte, estão goleando o Brasil como se fossem a Alemanha de 2014.









NÃO SE FAZ COPA COM VACINAS

Durante os protestos de 2011, por causa da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Ronaldo Fenômeno entrou para a história não como artilheiro, mas como frasista dos piores: “não se faz Copa do Mundo com hospital”.





Bolsonaro e o bolsonarismo são contumazes em atacar os cleptocratas lulopetistas usando a frase infame. E com razão, aliás. Nossa prioridade jamais poderia ser uma Copa do Mundo. Mas como o jogo só termina quando acaba, eis que o placar virou.





Aos 55’ do segundo tempo, com ajuda do VAR, o pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais, de moto, ops!, de bicicleta, deu números finais ao placar de hoje: 462 mil maricas, que deram azar, ou valentões, que enfrentaram o vírus de peito aberto , não mais assistirão a qualquer Copa no Brasil.