Sabujo, mentiroso e cínico; Wajngarten continua o mesmo

Wajngarten dá depoimento à CPI da COVID no Senado nesta quarta (12/5) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Wajngarten protagonizou momentos de puro escárnio e outros, de subserviência grotesca. Quando no governo,protagonizou momentos de puro escárnio e outros, de subserviência grotesca.





Foi acusado por conflito de interesses, pois sócio de uma agência de publicidade; sua esposa chegou a ser nomeada para cargo público; foi denunciado pelo MP de Contas, que pediu seu afastamento; foi um dos primeiros a contrair COVID19 após a patética viagem presidencial aos EUA, em março de 2020, que ficou conhecida como “Corona Trip”.





Após uma série de trapalhadas públicas, como a presença em festas lotadas em meio à pandemia do novo coronavírus, e troca de ofensas pelas redes sociais com a imprensa e membros do governo, nem Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, foi capaz de segurar seu puxa-saco favorito no cargo.





Demitido em março passado, o garoto-problema ressurgiu após uma entrevista à revista "Veja" , em que fez várias e sérias acusações contra o governo federal, mas poupando, é claro, seu ‘mito’ de qualquer responsabilidade. O valentão acusou o ex-ministro Pazuello de omissão no caso da vacina da Pfizer e disse também que Bolsonaro fora mal aconselhado por pessoas estranhas ao governo, o motivo de tantos erros.





Convocado a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito aberta no Senado, sob a condição de testemunha, o ex-secretário e eterno sabujo, obrigado a falar a verdade sob pena de prisão em flagrante, atuou até o momento (15hs de quarta-feira, 12) como um palhaço de circo mambembe, debochando de forma cínica dos senadores e da sociedade brasileira, que custeia essa porcaria toda.





Fez discurso patriota-neo-pentecostal, distribuiu elogios e afagos ao papai do senador das rachadinhas e da mansão de 6 milhões de reais, esquivou-se de respostas simples e fugiu das perguntas feitas, até ser duramente admoestado pelo presidente da CPI, senador Omar Aziz, e ameaçado de prisão pelo relator Renan Calheiros.





Na polêmica entrevista já havia ficado clara a intenção de jogar toda a culpa sobre o Ministério da Saúde, isentando o presidente Bolsonaro. Os senadores caíram na besteira de convocar o fantoche, acreditando ser possível alguma nova revelação, mas quebraram a cara. E quebraram também, um pouco mais o nosso bolso.