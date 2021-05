CPI da COVID: Wajngarten entra em contradição e irrita senadores

Fabio Wajngarten, irritou os senadores na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Ele foi convocado devido a declarações para a revista Veja, em abril deste ano, em que falou sobre algumas ações de enfrentamento à pandemia, classificadas por ele como incompetentes. Integrantes da comissão alegaram que declarações na comissão estão diferentes das que foram publicadas pelo veículo de comunicação. O ex-secretário de Comunicação do governo federal,, irritou os senadores na Comissão Parlamentar de Inquérito () da. Ele foi convocado devido a declarações para a revista Veja, em abril deste ano, em que falou sobre algumas ações de enfrentamento à pandemia, classificadas por ele como incompetentes. Integrantes da comissão alegaram que declarações na comissão estão diferentes das que foram publicadas pelo veículo de comunicação.





No início da sessão na manhã desta quarta-feira (12/5), Wajngarten jurou perante os senadores dizer a verdade. No entanto, alguns integrantes da comissão avaliaram que o ex-secretário tem mentido diante dos questionamentos levantados pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL).





“Vossa senhoria disse à revista Veja e tem contradições com a lógica que adota agora. Acabou de dizer que ninguém falava com o presidente sobre nada e que não tinha grupo que o auxiliava nessa consultoria com essa pandemia e os problemas de saúde”, rebateu Renan Calheiros. Em seguida ele questiona: “Quem orientava o presidente neste sentido?”. Ele questionou Wajngarten sobre suas declarações na revista Veja, publicada em 22 de abril de 2021. Segundo o relator, ele disse na revista: “O presidente da República não poderia ser responsabilizado por não ter conduzido o processo de compra das vacinas pois ele teria sido instruído com informações erradas”, relembrou.“Vossa senhoria disse à revista Veja e tem contradições com a lógica que adota agora. Acabou de dizer que ninguém falava com o presidente sobre nada e que não tinha grupo que o auxiliava nessa consultoria com essa pandemia e os problemas de saúde”, rebateu Renan Calheiros. Em seguida ele questiona: “Quem orientava o presidente neste sentido?”.





O ex-secretário de comunicação respondeu: “Eu desconheço quem tem orientado, o fato é que a gente estava sempre a acelerar a celebração do contrato com a Pfizer para que a melhor vacina chegasse rápido aos brasileiros. O presidente sempre disse que compraria toda e qualquer vacina, uma vez que aprovado pela Anvisa”, disse. Renan Calheiros rebateu: “Não foi isso que falou à Veja”.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM) também cobrou do depoente a verdade. “O senhor só está aqui por causa da entrevista à revista Veja, se não fosse por isso a gente nem lembraria que o senhor existe. O senhor chamou o Pazuello de incompetente na revista, disse que a Pfizer tinha cinco escritórios de advocacia e o governo estava perdido. É essa a razão”, afirmou. “Não menospreze a nossa inteligência, não tem nenhum imbecil aqui. Todo mundo aqui tá por uma qualidade. A única qualidade que não chega aqui é menosprezar minha inteligência nas suas respostas”, acrescentou.





Ele reforçou a pergunta: “Chamou ou não chamou o Pazuello de incompetente?”. “A revista não diz isso e eu não chamei”, respondeu Wajngarten.





O vice-presidente, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), interrompeu para relembrar que a capa da revista foi a entrevista com o ex-secretário e diz: “Houve incompetência.”





Em seguida, Omar interrompe a sessão para que o advogado presente o aconselhe melhor sobre as respostas na CPI. Após alguns minutos, foi retomada a sessão e o presidente informa a Fabio Wajngarten que caso perceba que está desviando das perguntas, vai convocar na condição de investigado.



“Com todo respeito que o senhor merece aqui na comissão, se vossa excelência não for objetivo nas suas respostas, iremos dispensá-lo dessa comissão, pediremos a revista Veja que mande a gravação e o convocaremos de novo. Não mais como testemunha e sim como investigado”, afirmou.





A CPI da COVID-19 apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios. Os depoimentos tiveram início na última terça-feira (04/5), com Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde.





No dia seguinte, Nelson Teich, sucessor de Mandetta no cargo, depôs. Na última quinta-feira (06/5), foi a vez de Marcelo Queiroga, atual ministro da Saúde, prestar depoimento. Nessa terça-feira (11/5), o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, depôs.





Wajngarten é o quinto depoente na comissão e, assim como os demais, fala na condição de testemunha. As reuniões são semipresenciais, e os depoentes são aconselhados a estarem fisicamente na CPI da pandemia. O encontro com Wajngarten é o sétimo desde a instalação da comissão, em 27 de abril deste ano.





O ex-secretário assumiu a chefia da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do Ministério das Comunicações da Presidência da República em abril de 2019. Anteriormente, ele havia trabalhado no gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele foi exonerado em março deste ano, após enfrentar queixas internas a respeito da comunicação oficial na pandemia.





Sucessor de Tech e antecessor de Queiroga no Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello vai depor na próxima quarta-feira (19/5). Inicialmente, ele seria ouvido na última quarta-feira (05/5), mas alegou que estava em isolamento após contato com pessoas com suspeitas de COVID-19.





Confira a agenda completa dos próximos depoimentos na CPI da COVID:

13 de maio – Carlos Murillo, ex-presidente da Pfizer no Brasil;





18 de maio – ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo;





19 de maio – ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello;





20 de maio – secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro;





25 de maio – presidente da Fiocruz, Nísia Trindade;





26 de maio – presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas;





27 de maio – presidente da União Química, que tem parceria com a Sputinik V, Castro Marques.