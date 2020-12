CoronaVac: Não é a primeira vez nem será a última que Bolsonaro se desmente

Enfermeira exibe dose da Coronavac em hospital de Porto Alegre (RS) (foto: SILVIO AVILA / AFP)









O marido da receptora de cheques de milicianos é um lunático aboletado na presidência da República. Não entende nada e não tem a menor noção do que está fazendo. Para piorar, cerca-se da pior escória intelectual disponível, com raríssimas exceções. Daí o desastre que é este desgoverno obscurantista.





Não é a primeira vez nem será a última que Bolsonaro desmente Bolsonaro. Populistas baratos são assim mesmo. Atiram perdigotos ufanistas e ideológicos, para todos os lados, como forma de ludibriar os incautos que lhes seguem. Depois, posam de pacificadores e tentam reescrever o passado.





Teremos vacinas, sim. Mas não por causa de Jair Bolsonaro, e sim a despeito dele. E as teremos mais tarde e em menor quantidade. Eis a obra do mitômano negacionista. Eis o belo trabalho de gestão do “general especialista em logística”. Essa gente só entende de oferecer cloroquina às emas . E olhe lá.

E não é quearregou mais uma vez? Depois de demonizar o que já chamou de “vachina” e “vacina do Doria”, o governo do negacionista aloprado anunciou que irá comprar a CoronaVac , produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, a partir de parceria firmada com o laboratório chinês Sinovac.