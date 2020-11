Bolsonaro e a vacina: pode ser efeito colateral da facada também

(foto: Evaristo Sá/AFP)





Que Jair Bolsonaro jamais foi brilhante ao longo da vida, sua história no exército, no Congresso e no âmbito familiar nos dão a mais absoluta certeza. Esperar que alguém assim pudesse exercer a Presidência com um mínimo de competência e, por que não?, dignidade e moralidade, seria como esperar ganhar na mega-sena acumulada, no sorteio do dia 30 de fevereiro.





11:34 - 11/11/2020 Declarem Bolsonaro reeleito. Poupará muitas vidas despreparo intelectual, emocional e moral. Depois de Lula e Dilma, parecia que nada pior poderia acometer esse pobre País. Afinal, haveria maneira mais estúpida e indigna de governar o Brasil? Bem, Jair Bolsonaro responde que sim, há. Por outro lado, nem nos nossos piores pesadelos poderíamos prever o desastre que seria este senhor no poder. Jamais seria razoável acreditar em tamanhointelectual, emocional e moral. Depois de Lula e Dilma, parecia que nada pior poderia acometer esse pobre País. Afinal, haveria maneira mais estúpida e indigna de governar o? Bem, Jair Bolsonaro responde que sim, há.





Pouco me importa se este despudorado, que ocupa o Planalto, diz o que diz de propósito, para causar polêmica e desviar o foco da incompetência do seu governo e dos problemas judiciais que rondam sua família. Pouco me importa se sua estratégia funciona, se ele pauta o noticiário diário e inflama seus seguidores idiotizados. O fato é que este rapapé de torturador humilha a população e destrói de vez a imagem da nação.





Por que minha revolta dessa vez? Explico: naquele show de cafonice e falsidades que apresenta todas as quintas-feiras, pela internet, sempre acompanhado de um fantoche submisso e, via de regra, claramente envergonhado, ontem, dia 12, ele (Bolsonaro) mais uma vez pisoteou a memória do voluntário (da “vacina chinesa do Doria”) que morreu por overdose, e sapateou sobre os sentimentos da família do rapaz.





morto e os enlutados? É possível continuarmos tendo uma coisa dessas no comando máximo do País? Acreditem, mas o presidente da República, ao vivo e em cores, asquerosamente especulou: “pode ser efeito colateral (o suicídio) da vacina também. Tudo pode ser” . Eu pergunto: há limites para a indecência deste homem? Há limites para a falta de sentimentos e de respeito por ume os enlutados? É possível continuarmos tendo uma coisa dessas no comando máximo do País?





Na boa, eu começo a pensar se não foi a facada que o transformou neste ser abominável, que diz coisas bárbaras sem o menor constrangimento - se é que ele não era exatamente assim antes. Talvez, como ele mesmo observou, seja apenas um efeito colateral da estocada. Talvez o conteúdo do intestino tenha se espalhado para os demais órgãos vitais deste sujeito.