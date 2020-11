Bolsonaro adora ditadores e ditadura

Nosso presidente passou a vida defendendo o golpe de 1964, o regime militar - aqui, no Chile ou onde fosse -, a tortura e quaisquer outras formas de autocracia, ditadura e repressão.

Como uma das características mais marcantes do amigão do Queiroz é superar a própria asquerosidade a cada nova fala, essa semana, nosso protoditador compartilhou, orgulhosamente em suas redes sociais, os afagos recebidos de Vladimir Putin , o chefão da Rússia há mais de 20 anos.

O tirano russo elogiou as características masculinas do papis do “Homem de Seis Milhões de Rachadinhas”, e o fez subir às alturas do Olimpo. Afinal, ser elogiado pelo ditador da segunda maior potência nuclear do planeta é um troféu e tanto para os trastes da espécie.