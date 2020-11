Bolsonaro se envaidece com elogios de Putin à sua 'masculinidade'

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou orgulhosamente nas redes sociais um vídeo de seu colega russo, Vladimir Putin, elogiando suas "qualidades masculinas", uma "amizade" que gerou memes divertidos nas redes sociais.

Em seu discurso na terça-feira durante a cúpula virtual dos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul), o presidente russo considerou Bolsonaro um "exemplo" por sua gestão da pandemia do novo coronavírus, considerada caótica e irresponsável por muitos epidemiologistas.

"Você mesmo sofreu pessoalmente esta infecção e passou neste teste com grande coragem", disse Putin, referindo-se ao fato de Bolsonaro ter contraído o vírus em julho.

"Vocês demonstraram as melhores qualidades masculinas, como a coragem e a vontade, para enfrentar todos os desafios com o maior respeito pela vontade do seu povo e pelos interesses do seu país", acrescentou.

Algumas palavras foram compartilhadas na manhã desta quarta-feira (18) por Bolsonaro no Facebook, após a publicação de um vídeo com legendas em português.

Em sua coluna no site de notícias do Uol, Reinaldo Azevedo, um dos mais respeitados comentaristas políticos do país, não deixou de destacar que, assim como o presidente brasileiro, Vladimir Putin é um "notório homofóbico".

Na semana passada, Bolsonaro causou polêmica ao dizer que o Brasil deve deixar de "ser um país de maricas" diante da pandemia.

Azevedo lembrou, ainda, que este inesperado apoio de Moscou é bem-vindo a Bolsonaro, após a derrota de seu principal aliado e modelo, Donald Trump.

Uma derrota ainda não reconhecida por Bolsonaro, um dos poucos chefes de Estados que não parabenizaram o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.

"Bolsonaro já pode começar a se despedir da viuvez. Terá um novo troglodita para chamar de amigo", escreveu o colunista.