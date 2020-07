O governo Bolsonaro já se tornou um governo velho

"Bolsonaro vem rompendo com todas as bandeiras de campanha que levaram o 'mito' a vencer a eleição de 2018" (foto: EVARISTO SA / AFP)

Aliança com o Centrão e líderes políticos envolvidos em casos de corrupção; indicação de um PGR francamente opositor à Lava-Jato; uma provável (e inevitável) onda de aumento de impostos; farta distribuição de cargos em ministérios e secretarias…









Até mesmo a prática do assistencialismo eleitoral, tão corretamente criticado nos tempos do lulopetismo, ensaia ser a nova tônica deste governo. Assim como Lula “roubou” de FHC os programas sociais e criou o Bolsa-Família, Bolsonaro promete o Renda Brasil.





A bandeira do combate à corrupção caiu por terra. Um governo liberal, enxuto e pró-empreendedorismo não sai do papel. O lema “menos Brasília e mais Brasil” foi engolido pelo jogo rasteiro da pior política. Só restou ao governo o antipetismo radical e a busca do eleitorado mais pobre, como suporte eleitoral.





Para quem, como eu, apostou em algo melhor - ainda que sem muita esperança, e por mera falta de opção no segundo turno - Jair Bolsonaro é a síntese da decepção. Para não dizer, a síntese de um enorme estelionato eleitoral. E para piorar, em meio à essa maldita pandemia de coronavírus, que deixará como saldo, além de milhões de mortos e doentes, a maior crise econômica da história mundial.