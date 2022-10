Sobre eles e elas

Patrícia Espírito Santo

(foto: Pixabay)

A reação da diretora de uma multinacional francesa durante reunião com sua equipe de gerentes se tornou assunto do cafezinho de toda a empresa por vários dias. Tudo porque ela foi enérgica e agressiva ao chamar a atenção de todos sobre os números e metas que estavam abaixo do desejado e esperado. "Ela falou alto, deu soco na mesa, esbravejou. Deu piti, chilique”, disseram seus subalternos.

Dias depois quis conversar com um dos gerentes sobre o ocorrido. Queria saber qual a leitura ele havia feito da forma como ela se manifestara, visto que os dois mantêm um relacionamento amigável e franco. Apesar da diferença entre as posições hierárquicas ocupadas por ambos, ele não se viu obrigado a colocar panos quentes. "Achei que você poderia ter passado seu recado, dado sua bronca sem precisar ser agressiva".

Mal acabou de se posicionar ouviu aquilo que, segundo ele, não precisava ter ouvido, mas que retratava fielmente a realidade. "Você está dizendo que eu deveria ter me portado como uma chefe mulher e não como os chefes homens com os quais vocês estão acostumados?”. Um pouco sem graça, ele mesmo comentou que não se lembrava de um único, entre os diretores da empresa, capaz de tratar o tema daquela reunião com a docilidade que ele estava cobrando dela.

Concluiu que qualquer outro teria sido ainda mais hostil com a equipe e certamente todos teriam ouvido calados e feito comentários voltados, principalmente, para os problemas causados pela falta de foco da equipe, deixando para segundo plano falar sobre a forma, o tom de voz e as palavras escolhidas para serem chamados a atenção. Homem não dá chilique, cobra resultados com firmeza, diriam.

"Veja como não nos basta mostrar competência e capacidade para ocupar altos cargos. Nos exigem muito mais que isso para sermos respeitadas. Acha que eu conseguiria obter melhores resultados se eu não desse o piti que vocês vem comentando?", o questionou.

Passagens como essa podem ser muito bem aproveitadas para reflexão e questionamentos sobre nossa própria forma de pensar e ver o comportamento do outro. Pessoas são facilmente desmoralizadas por atitudes que são consideradas normais quando seus atores são agentes que historicamente ocupam posição de poder.

Um homem chorando é interpretado como sensível, já uma mulher costuma ser tachada de manhosa e fraca. Um chefe abrutalhado, que fala palavrões, pode não ser venerado, mas também não é ridicularizado. É bravo e grosseiro, mas não arranca risadas pelas costas de todo o grupo na hora do café. Na maioria das vezes é temido.