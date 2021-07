É preciso mudar

(foto: Pixabay )



As redes sociais se tornaram grandes aliadas na luta conta todo tipo de preconceito e discriminação. Se por um lado conseguem expor posições racistas, homofóbicas, machistas, xenofóbicas de muitos de seus usuários, por outro, e com mais força ainda, são capazes de levantar reações acaloradas dos defensores daqueles que até então eram alvos de massacres autorizados por todos os tipos de poderes.

Não importa quem seja o autor da ação preconceituosa. Se político, artista, jogador de futebol, apresentador de TV, não importa aqueles que têm um número de seguidores vorazes que fazem de tudo para saber qual sabonete usam. Estão todos sob a mira dos direitos humanos. Não dos órgãos designados a patrulhar o que aos poucos descobrimos como sendo direitos humanos, mas principalmente por parte de cidadãos comuns que estão concluindo cada vez mais que as pessoas podem ser quem são, independentemente de cor, nacionalidade, forma de amar, de se vestir, de se locomover, conta bancária, extrato social ou nível de escolaridade.

Nunca atitudes tão corriqueiras foram tão condenadas. Rebaixar pobres, negros, deficientes, idosos, gays, obesos, ignorantes, aos poucos vem deixando de ser ingrediente apetitoso para piadas despretensiosas que nada mais fazem que esconder, sobre o manto do humor, o que temos de pior em nosso íntimo.

Infelizmente, ainda há espaço para o humor preconceituoso e racista, até porque nosso sistema judiciário ainda acoberta quem o faz ao não conseguir ver relação direta entre ação e intenção. Porém, não é preciso fazer muito esforço para entender que se a piada dói e fere alguém não tem graça nenhuma. Mas para alguns, só mesmo sentindo na pele para mudar de ideia, ou sentindo no bolso, como temos visto tantos exemplos.

Falar o que pensa, falar o que quer com base no que acredita também tem seus limites quando se vive em sociedade. Vivemos em liberdade limitada ou vigiada. Isso porque liberdade não quer dizer poder fazer o que se quer, bem sabemos disso.

Então, por que nesta hora queremos recorrer à desculpa de que precisamos preservar a liberdade de expressão? Se no trânsito tenho que seguir regras, se nas relações trabalhistas temos leis a seguir, se na escola temos que obedecer às autoridades, por que nas nossas relações sociais podemos falar e proferir o que bem entendemos?

Regras e leis existem para que todos possamos usufruir da vida em sociedade com dignidade e segurança. Quando evoluímos, lutamos para mudar aquelas que não condizem mais com nossa forma de ver o mundo. Já estava passando da hora de assumir que diferença não é desigualdade. Do contrário, é a diferença o que mais no s enriquece.