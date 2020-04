Devagar e sempre

São tantas as previsões, de todos os tipos e filosofias, de que, ao final, o mundo vai melhorar! O ser humano vai de fato se tornar humano. Afinal, depois de ficar tanto tempo confinado como animal, há de ter aprendido alguma coisa. Até mesmo os rebeldes, que acham uma bobagem ficar em casa, assim como os que só tiveram como opção o sair para manter a vida própria ou a alheia pulsando, acham que agora sim, depois desse tranco, o mundo vai tomar jeito.

Como fazem as crianças para sair do castigo, prometemos mundos e fundos para ser cumpridos logo que qualquer fase infernal acabe. Barganhamos sempre, com nós mesmos (afinal, precisamos nos convencer de que somos capazes), com os nossos (a quem nos interessa negociar) e com Deus (pois se esse escolher intervir facilitará bastante).

Precisamos mudar sim. E mudaremos. Mas não aos moldes que desejamos. Digo isso porque concordo com os dois pontos de vista que dividem grosseiramente nossas crenças: nos que se prendem à esperança de que seremos um mundo melhor após a inflexão da Codiv-19, assim como nos que acreditam que em pouco tempo vamos voltar ao mesmo caos de divisão e egoísmo no qual estávamos atolados.

Com ou sem crises, o mundo evolui. O que as crises fazem é agilizar os processos em parte. Até porque, não são as crises que nos mudam, mas o que decidimos fazer com o legado que elas deixam em nós. O maior problema em quem não acredita em mudanças e em evoluções é a dificuldade que tem em perceber que elas não acontecem rapidamente. É preciso esperar pacientemente por elas e muitas vezes é difícil perceber quando exatamente ocorrem.

Ninguém muda radicalmente de um dia para o outro. Se você conhece alguém que o tenha feito, pode ter a certeza de que foi você quem não percebeu que as mudanças nele vinham acontecendo de forma lenta e gradual.

Por exemplo, aquele tipo que brigava em 10 fechadas que levava no trânsito e agora consegue deixar passar uma ou outra está mudando. Continua nervosinho, mas já aceita o fato de que isso acontece, independentemente de ele se estressar ou não. Quem nunca se desculpava, por mais que intimamente reconhecesse o erro, e hoje, mesmo às custas de muito rodeio, o faz de vez em quando, está mudando mesmo que nunca peça desculpas a você especificamente.

Esse será o tipo de transformação que veremos com mais frequência. Em nós e nos outros. Afinal, estamos em guerra e por mais desumanos que tenhamos sido até agora, não há quem não tenha parado para refletir sobre quem queremos ser daqui pra frente.