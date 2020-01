A você muitas oportunidades!

Iniciei o ano de 2019 cheia de planos e perspectivas e o estou finalizando com um balanço bem diferente do inicialmente idealizado. E não seria injusto dizer que o caminho que a vida tomou nos últimos 12 meses foi melhor do que o que eu fui capaz de desejar. Também tenho percebido isso em relação aos dias. Acordo com uma agenda, que na maioria das vezes não é difícil de cumprir, mas a ela vão se acrescentando atividades não esperadas e no final vejo que não tenho controle de nada. Resta-me à noite parar para refletir sobre tudo o que aconteceu o que, muitas vezes, me leva a rir não pela comédia dos fatos, mas principalmente pelo seu lado surpreendentemente inesperado.

O melhor é que deixemos os dias fluírem, as semanas, os meses para no final, quando acreditarmos ser a hora de fazer o balanço geral, percebamos que cada ano foi o melhor de nossas vidas, apesar de tudo o que aconteceu, e que os melhores ainda estão por vir, aconteça o que acontecer. Para isso, precisamos rever nossos conceitos sobre o melhor. E essa é nossa maior dificuldade.

Para a maioria de nós, o melhor ano foi aquele no qual ao menos a maior parte de nossos sonhos e desejos foram realizados, no qual não tivemos perdas significativas de bens materiais e principalmente de entes queridos. O melhor, acreditamos, é o ano no qual não precisamos fazer muito esforço para viver bem e aproveitar a vida. O melhor é o ano no qual conseguimos conviver sem brigar, discordar sem discutir, dormir sem nos preocupar com o que está por vir.

Bastante utópico, certo? Concordamos com isso, mas persistimos na ideia de que este cenário seja de fato o que há de melhor para nós, pois a correria do dia a dia, aliada à nossa incapacidade de nos deslocarmos do conto de fadas no qual nos acomodamos, fazem com que esta semana, últimos dias de 2019, comecemos a esperar e a desejar aos amigos um monte de sentimentos que tem sentido, mas são irreais.

Feliz Ano Novo! Desejo real, ideia que de tão ampla se torna vazia. Sinto isso cada vez que, na falta de ter o que falar, digo apenas Feliz Ano Novo! Que você tenha força e coragem para enfrentar as dificuldades que com certeza virão seria um desejo mais concreto e real, mas pode assustar. Que você saiba explorar as oportunidades e desafios que a vida lhe apresenta, pode gerar desconforto pois oportunidades de crescimento sempre vem recheadas de atribulações muitas vezes pesadas.

Mas são exatamente os frutos das dificuldades e oportunidades o que fazem com que nosso caminhar nos leve ao que tanto desejamos encontrar. Quanto mais nos permitirmos viver dentro da realidade, encarando-a de frente e fazendo de tudo para mudar para melhor o que está nosso alcance ou deixando fluir quando nada podemos fazer, mais perto da paz estaremos mesmo que do lado de fora ainda impere o caos.