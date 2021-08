Como driblar a alta dos preços no supermercado com criatividade?

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Você vê seu carrinho de supermercado ficar cada vez mais vazio e, ainda assim, a conta no caixa subir cada vez mais? Essa é a realidade de todos os brasileiros, que precisam rever alguns hábitos na hora de fazer compras para tentar minimizar a alta dos preços.









De março do ano passado até fevereiro deste ano, por exemplo, o preço dos alimentos no supermercado subiu quase 20%. E, independentemente de qual seja a sua ocupação profissional, é quase certo que a sua renda familiar não acompanhou esse movimento.





Como você deve ter percebido na hora das compras, os alimentos mais básicos da mesa dos brasileiros têm grande parcela de responsabilidade por esse aumento, como o feijão, o arroz e o óleo de soja (esse último quase dobrou de preço). Legumes, hortaliças e verduras também tiveram alta, o que afeta, inclusive, a qualidade da alimentação do brasileiro.





E a carne, então? Depois de disparar no ano passado, a inflação que incide sobre as proteínas tem previsão de um aumento superior a 10% neste ano. E se engana quem pensa que o aumento está concentrado apenas na carne bovina - o preço da carne de frango e de porco também segue em disparada. E o ovo, que costuma ser uma alternativa mais barata às carnes, também vai subir (a previsão é de um reajuste de 10% em 2021).





Ou seja, não tem como fugir do aumento.





A alternativa diante desse cenário, então, é uma só: usar a criatividade! Um bom caminho é fazer mudanças no cardápio , escolhendo opções mais baratas que mantém a qualidade da alimentação. E não para por aí... Existem algumas dicas que você pode seguir para minimizar o impacto da alta nos preços e fazer a compra do supermercado pesar menos no bolso.





Confira!





Substituições no cardápio com base na safra





Como já dissemos, o arroz e o feijão, alimentos mais básicos e comuns da alimentação dos brasileiros, estão entre os vilões da alta da inflação. A gente sabe que retirar esses alimentos completamente não é uma alternativa que agrada, por isso há a opção de reduzir a quantidade deles e incluir outros alimentos, que compõem o valor nutricional do prato.





A dica de ouro nesse aspecto é ficar de olho nos produtos da safra. Consumir frutas, verduras e legumes da época, além de mais saboroso, ajuda bastante a economizar nas compras. Você vai encontrar a lista de produtos de cada período em vários sites na internet e vale a pena fazer uma simples busca no Google antes de sair às compras.





Agosto, por exemplo, é época boa para comprar legumes como cenoura, mandioca, cará e pimentão, e verduras como agrião, couve, espinafre e mostarda. Entre as frutas, os destaques da estação são carambola, maçã, tangerina e morango. Você, certamente, vai reduzir o impacto da compra de supermercado no orçamento doméstico se optar pelos produtos acima.





Mudança de hábitos nas compras





Pode parecer clichê, mas alguns hábitos que você costuma ter na hora de ir ao supermercado podem estar afetando seu bolso sem que você perceba. Ir às compras com fome, por exemplo. Certamente você já ouviu falar que esse é um hábito que joga contra o seu bolso e a gente tá aqui pra reforçar que realmente é. Quer ver outro exemplo?





Você costuma ir ao supermercado duas vezes por semana, porque acha que isso te ajuda a aproveitar as promoções? O tiro pode estar saindo pela culatra. Com esse hábito, você corre o risco de comprar mais do que precisa, porque uma simples ida ao supermercado te chama a atenção para produtos que nem estavam no seu radar - aquele mito de que "só esse pacotinho de biscoito não vai fazer diferença".





Ainda nesse contexto, vale reforçar aquela dica batida de que fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado é fundamental pra manter sob controle o que será comprado. E, nesse período de alta de preços, é muito importante que, mais do que nunca, você se atenha apenas à lista e não compre nada que está fora dela e que, logo, você não precisa. Uma boa dica é ir direto aos produtos e não ficar passeando em todos os corredores como a gente tem o hábito de fazer.





Outro ponto importantíssimo, que pode parecer contraditório, é o cuidado que a gente precisa ter com as promoções. Cuidado com as promoções? Como assim? Por mais que elas sejam oportunidades para que a gente compre produtos com desconto, promoções podem ser uma armadilha, uma vez que elas nos incentivam a comprar coisas que, definitivamente, a gente não precisa (seja pelo tipo de item ou pela quantidade). Existe desperdício financeiro maior que comprar alimentos e vê-los estragar em casa?





Descontos e outros benefícios na hora das compras





Com o crescimento cada vez mais acelerado das plataformas de compras online, aumenta também as possibilidades de aproveitar os benefícios de adquirir produtos pela internet . É muito comum, por exemplo, a oferta de descontos nesse tipo de serviço e é preciso ficar de olho nas alternativas para aproveitar isso da melhor forma.





A primeira coisa que você precisa saber é que existem sites especializados em oferecer descontos, como o Cuponomia e o Cuponeria e vale a pena dar uma navegada por lá para ver se existem opções atrativas para as compras do dia a dia. Outra alternativa é ficar de olho nas divulgações da própria loja, porque sempre existem muitas ofertas de desconto com o objetivo de atrair e fidelizar clientes.





Desde o início da pandemia, muitos estabelecimentos têm investido em promoções nas compras online, pra garantir a manutenção dos clientes no período em que as pessoas tentam sair de casa o mínimo possível.





Inclusive, com a possibilidade de fazer as compras do supermercado por meio de grandes varejistas, como Magazine Luiza e Lojas Americanas, e aplicativos como iFood e Uber Eats, as oportunidades vão ficando cada vez melhores e mais frequentes. É bom ficar de olho!





Cashback





As compras online trazem outra oportunidade, que ainda é pouco explorada pela maioria dos clientes: o cashback, que também pode ser usufruído em compras em lojas físicas. Em resumo, o benefício oferece ao cliente parte do valor da compra de volta, que pode ser depositado em conta ou transformado em crédito para compras futuras.





É bom se atentar às oportunidades oferecidas nesse sentido pela loja escolhida ou pelo seu banco, que pode garantir benefícios a partir do uso do cartão. O Inter, por exemplo, tem um programa de cashback bem estruturado e sempre vale a pena fazer as contas. Ao pagar suas compras no supermercado com o cartão

Inter, você terá parte do valor da compra de volta e isso pode amenizar um pouco a alta dos preços.





Independentemente de qual dessas dicas você vai optar seguir, é bom ficar ciente que não há previsão de redução no preço dos produtos - na verdade, a tendência é de crescimento para os próximos meses. Por isso, é mais do que essencial encontrar alternativas para lidar com a alta dos preços e minimizar (por mais difícil que isso pareça) os impactos da inflação no seu bolso.