Semana do Consumidor: Ganhe dinheiro de volta em nas suas compras

Sistema de pagamentos é uma forma interessante de obter desconto nas compras (foto: Flickr)

“Ah, esse negócio de cashback é bom demais para ser verdade”, “Só pode ser golpe!”, “Duvido que funciona”, “Tem alguma pegadinha nisso”. Já ouviu algumas dessas frases ou já pensou assim quando ouviu alguém falar em cashback?

A última segunda-feira, dia 15, marcou o Dia do Consumidor. Você recebeu alguma comunicação com promoção por aí? Durante toda a semana, são enviados aos consumidores cupons de desconto, produtos diferenciados, combos e, também, anúncios com a possibilidade de receber parte do dinheiro da compra de volta.

Por mais estranho que possa parecer, o sistema de cashback nada mais é do que comprar alguma coisa e ter parte do dinheiro pago de volta. Simples assim. Não é enganação, golpe ou qualquer coisa do tipo.

Descubra abaixo como ganhar dinheiro de volta de verdade, fazendo compras sem arrependimentos e o melhor: gastando menos do que o valor planejado!

O que é e como funciona o “programa de cashback”?

Cashback é um sistema reconhecido e validado no Brasil e no mundo. Ou seja: existem empresas especializadas nesse tipo de negócio e que você pode confiar. O termo inglês “cashback” significa “dinheiro de volta” e é a união entre “cash” = dinheiro + “back” = de volta.

Tenha em mente que cashback é um programa de recompensas e de benefícios, cujo objetivo é fidelizar o cliente com a devolução de uma parte do dinheiro da compra. Assim, a empresa que oferece espera que o consumidor dê preferência ao local onde ganhará essa vantagem ao comprar.

Também pode ser entendido como uma espécie de desconto no valor do produto ou serviço adquirido. Pois veja, do total que foi investido, você receberá uma parte de volta depois de um período — que varia de acordo com cada empresa, mas geralmente é após 30 dias da data da compra.

Se você gosta de história, saiba que o cashback não é algo novo. Ele surgiu em 1998, nos Estados Unidos, com uma empresa chamada Ebates. Para alavancar as vendas, ela firmou parceria com mais de 40 lojas e oferecia até 25% do dinheiro das compras de volta para os clientes. Interessante, não?

Esse é um serviço tão consolidado que somente no primeiro semestre de 2020, o sistema, junto dos cupons de descontos (outra tendência crescente no mercado), movimentou mais de R$ 1,5 bilhão no país — principalmente a partir de quando começou a pandemia da Covid-19, em março de 2020.

Muito disso se deve ao período de isolamento, necessário para evitar o contágio, que forçou muitas pessoas a comprar pela internet — o principal meio em que os cashbacks são movimentados.

Porém, não é somente na internet que o serviço de cashback funciona. Lojas físicas também firmam parcerias com empresas de ramo (ou têm seus próprios programas) para movimentar o negócio, como é o caso da Beblue.

Como as compras no e-commerce e em lojas físicas têm sido impulsionadas com a possibilidade de o cliente receber dinheiro de volta, aqui fica a nossa dica para quem é MEI ou tem pequenos negócios: invista no cashback para fidelizar os seus clientes e vender mais!

Essa é uma boa estratégia de vendas, pois é vantajosa tanto para a empresa quanto para o consumidor. Afinal, se não fosse, não teríamos um alto número de cashbacks gerados em tão pouco tempo como vimos acima.

As principais plataformas que oferecem dinheiro de volta atualmente são: Ame Digital, Méliuz, Beblue, Mooba, Ganhe de Volta, Inter e Magalupay.

As vantagens do cashback para o consumidor

Esteja você no papel de consumidor ou de empresa, já percebeu que o cashback pode ser bastante vantajoso, certo? Agora, vamos tratar de informações importantes para o consumidor, pois todos nós exercemos esse papel alguma vez na vida.

Nunca se esqueça de que o cashback deve ser visto como uma forma de economizar dinheiro nas suas compras e não servir de gatilho para comprar mais, principalmente se o gasto não estiver no seu planejamento e você não tiver precisando daquela compra.

Fato é que o objetivo do cashback é entregar valor para o consumidor final. Se você está gastando dinheiro apenas para ter parte da grana de volta o programa não está cumprindo o seu papel, concorda?

Então, saiba que o consumidor deve apenas ganhar com isso. Do contrário, não estará aproveitando a premissa básica dos programas de cashback, que é devolver uma porcentagem do dinheiro para gastar em novas (e necessárias) compras.

Além disso, veja quais benefícios você terá ao comprar com cashback:

%u25CF dinheiro de volta para utilizar como quiser dentro daquela mesma loja ou, em algumas plataformas, poderá transferir o saldo para sua conta bancária e ter ainda mais liberdade para usar com outras coisas;

%u25CF economia nas próximas compras — que podem até sair de graça dependendo do saldo que tiver;

%u25CF vantagem de ter uma loja como favorita em compras e a facilidade de não ter que ficar procurando, por tanto tempo, descontos e ofertas em outros locais.