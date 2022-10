Novo Congresso: 'Perfil conservador pode impedir avanços'

Por Ethel Corrêa

Minas Gerais elegeu o deputado federal mais bem votado do Brasil nas eleições de 2022. Nikolas Ferreira, do PL, recebeu 1.492.047 votos. Ele é um dos principais apoiadores da campanha a reeleição de Jair Bolsonaro.





Na história da política nacional, apenas um dos filhos do atual presidente teve votação maior, em 2018. Nikolas também foi o responsável por chamar o governador Romeu Zema, do Novo, reeleito, a tomar partido claro a favor da reeleição do presidente Bolsonaro, logo após o resultado das eleições









Thiago Silame, doutor em Ciência Política, professor da Universidade Federal de Alfenas e pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, analisa a importância dessa representatividade no Congresso Nacional, e fala sobre o cenário que se desenha no âmbito estadual e federal. Silame ainda avalia como poderá ser a participação do deputado recordista de votos no Congresso se Jair Bolsonaro se reeleger ou se Luís Inácio Lula da Silva ganhar as eleições. E como os partidos od Centrão irão agir ? Veja no vídeo o que diz Thiago Silame.





