"Não acreditamos que houve colisão entre caminhão e viatura"

Em entrevista a O Fato em Foco, o advogado Raphael Nobre, que defende os direitos da família de um reboqueiro morto por um delegado no trânsito de BH, revela o motivo porque não acredita que tenha havido uma batida entre o caminhão e a viatura descaracterizada dirigida pelo delegado Rafael Horácio Silva.



Nobre afirma que se baseia em apurações realizadas paralelamente à investigação da Polícia Civil.

Eu entrevistei também a viúva Maria Regina Melo. Saiba como ela e os filhos estão vivendo e as medidas que a família já tomou para seguir em frente. Esse é O Fato em Foco!

Me siga no Instagram . Inscreva-se no nosso canal do Youtube