'Marte Um foi um presente para mim e para moradores de Contagem', diz ator

Matheus Will durante as gravações de Marte Um (foto: Divulgação) Marte Um, filme do mineiro Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico já levou mais de 50 mil pessoas às salas de cinema do Brasil! Uma marca impressionante, alcançada pela película que conquistou diversos prêmios desde que foi lançado!









Mas, para além das emoções geradas pelo filme, estão as emoções do próprio elenco principal e de figuração, que foram arregimentados em sua maioria, no próprio município de Contagem, onde surgiu a produtora anos atrás.

Matheus Will, nascido e criado no bairro Laguna, teve o papel fundamental pra buscar esses personagens (foto: Divulgação)



O ator Matheus Will, nascido e criado no bairro Laguna, teve o papel fundamental pra buscar esses personagens. Will afirma que a indicação para o Oscar já mudou a vida da comunidade e de pessoas que até pouco tempo sentiam-se muito à margem da sociedade e da vida.

(foto: Divulgação)



Marte Um, em busca da premiação do Oscar de melhor filme de língua estrangeira e o significado dessa façanha para a comunidade local: esse é O Fato em Foco! Confira a entrevista no vídeo!





